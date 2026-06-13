En el marco del Día Mundial del Cáncer de Próstata, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), a cargo del director general Martí Batres Guadarrama, hizo un llamado a los derechohabientes a realizarse estudios de detección oportuna, como la prueba de antígeno prostático específico (APE), a fin de prevenir y atender de manera temprana esta enfermedad.

El urólogo del Hospital Regional de Puebla del ISSSTE, Israel Arellano Romero, señaló que la unidad médica ha fortalecido su capacidad para atender el cáncer de próstata mediante la realización de prostatectomías radicales laparoscópicas, procedimiento mínimamente invasivo que consiste en la extirpación de la glándula prostática y las vesículas seminales.

Precisó que actualmente se efectúan entre cinco y seis intervenciones de este tipo cada mes, con resultados favorables para los pacientes.

Tenemos un caso de éxito, es de un paciente de 60 años que desde los 55 se realizaba su examen de antígeno, el año pasado salió con una cifra de 5.9, algo elevada y que genera sospecha. Se le inició el protocolo, además de eso le pedimos una resonancia magnética y realizamos una biopsia. Se comprobó que tenía cáncer de próstata. Le hicimos la prostatectomía radical laparoscópica y 48 horas después se dio de alta Israel Arellano Romero, urólogo del Hospital Regional de Puebla del ISSSTE

El ISSSTE llama a la población masculina a realizarse estudios de detección oportuna en el marco del Día Mundial del Cáncer de Próstata. (CORTESIA )

Evolución del paciente fue posible gracias a la infraestructura hospitalaria

El urólogo del Hospital Regional de Puebla del ISSSTE, Israel Arellano Romero, señaló que la evolución favorable del paciente fue posible gracias al fortalecimiento de la infraestructura hospitalaria y del equipamiento médico, que en este caso incluye sistema de laparoscopia con torre y monitor, lo que permite realizar procedimientos más eficaces y menos invasivos. Reconoció al equipo multidisciplinario integrado por dos médicos cirujanos, un urólogo, un anestesiólogo y dos enfermeras.

Antes la cirugía era abierta. Las gestiones lograron que la laparoscopía se pudiera utilizar y a más de un año ya se están haciendo en el hospital de forma rutinaria. Respecto al paciente, evolucionó súper bien, las molestias eran mínimas, la herida cicatrizó bien, se retiró la sonda a los 14 días, y después se le realizó el estudio de salud. Israel Arellano Romero, urólogo del Hospital Regional de Puebla del ISSSTE

El urólogo del Hospital Regional de Puebla del ISSSTE, Israel Arellano Romero, recordó la importancia de conmemorar el Día Mundial del Cáncer de Próstata, ya que contribuye a fomentar la cultura de la prevención y motiva a la población masculina a buscar atención de manera oportuna.