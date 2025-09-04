¿Qué pasa en la Línea A del Metro? Inundaciones en CDMX obligaron a suspender el servicio en estas estaciones hoy miércoles 3 de septiembre; hay cascadas en las vías, pero no son las únicas afectaciones.

Aunado a esto, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó alerta amarilla y naranja por lluvias en varias alcaldías, para hoy miércoles 3 de septiembre.

Sólo la tarde y noche del martes 2 de septiembre se registraron 33.1 millones de metros cúbicos de lluvia en toda la CDMX, cantidad no vista en los últimos 73 años, aunque todavía se espera siga lloviendo.

Inundaciones en CDMX hoy 3 de septiembre: Línea A del Metro suspendió servicio en varias estaciones

Debido a las fuertes lluvias y las inundaciones en CDMX hoy miércoles 3 de septiembre, la Línea A del Metro suspendió servicio en varias estaciones, de manera inicial desde Guelatao a La Paz, terminal de dicha ruta.

En una actualización, el director del Metro CDMX, Adrián Rubalcava señaló que trabajadores estaban trabajando para desalojar el agua que ingresa en la Línea A, el cual quedaría restaurado en su totalidad a las 19:08 horas.

El servicio emergente tras inundaciones en Línea A del Metro CDMX iría desde Guelatao a Santa Marta en ambos sentidos con apoyo de las unidades de RTP, por lo que sólo hay servicio con retrasos desde Pantitlán a Guelatao .

Estaciones de la Línea A del Metro CDMX que estuvieron sin servicio por inundaciones son las siguientes:

Guelatao

Peñón Viejo

Acatitla

Santa Marta

Línea A del Metro quedó sin servicio por inundaciones en CDMX hoy miércoles 3 de septiembre (Captura de pantalla)

Inundaciones en CDMX hoy miércoles 3 de septiembre: Esto es lo que pasó con la Línea A del Metro

Tal como se observó en diversas imágenes, la Línea A del Metro presentó nuevamente cascadas en el tramo de vías de la estación Guelatao, por las inundaciones en CDMX que afectaron la Calzada Ignacio Zaragoza.

Sin embargo, las inundaciones en CDMX no sólo se vislumbraron en la estación Guelatao, también en otras en otras vialidades como la avenida Generalísimo Morelos, en la colonia Santa Marta Acatitla.

Algunas unidades de transporte público como combis también se quedaron varadas en la Calzada Ignacio Zaragoza, como se observó en imágenes de redes sociales, por lo que Bomberos de CDMX se encontraban laborando en la zona.

El Centro de Orientación Vial de CDMX también reportó encharcamientos en la Calzada Ermita-Iztapalapa y Rafael Reyes en Santa Marta Acatitla, por lo que recomendaron como vías alternas avenida De las Torres.

Línea A del Metro CDMX inundada; suspendió servicio en estas estaciones (Adrián Rubalcava vía X)

En breve más información...