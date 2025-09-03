La jefa de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), Clara Brugada, informó que con la última lluvia en la capital del país cayeron 16 millones de metros cúbicos de agua.

Ayer 2 de septiembre, mediante una publicación en redes sociales, Clara Brugada dio a conocer los detalles de la lluvia se afectó a la CDMX durante la tarde-noche de ayer martes, afectando principalmente a las alcaldías Gustavo A. Madero, Venustiano Carranza, Iztacalco e Iztapalapa.

Dado el contexto anterior, en redes sociales y medios de comunicación circulan imágenes de inundaciones generadas por la lluvia, las cuales han generado afectaciones a las vialidades y pérdida de muebles y aparatos electrodomésticos de vecinos de distintas colonias.

Clara Brugada informa sobre despliegue de Operativo Tlaloque en CDMX debido a la intensa lluvia

Ayer 2 de septiembre, Clara Brugada informó sobre el despliegue del Operativo Tlaloque en la CDMX debido a la intensa lluvia que se registró en la tarde-noche del martes, la cual dejó 16 millones de metros cúbicos de agua.

La jefa de Gobierno precisó que como parte del operativo fueron desplegados más de 200 elementos y 87 vehículos de emergencias para atender las afectaciones.

En este sentido, Clara Brugada detalló que 93 puntos con anegaciones de agua fueron atendidos por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX, Bomberos de la CDMX, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, la Secretaría de Obras y Servicios CDMX y la Secretaría de Gestión Integral del Agua.

Además, informó que en tanto se reanuda el servicio del Metro CDMX en el tramo de Pantitlán a Canal de San Juan, la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) ofrece servicio en esta área.

Lluvia en CDMX deja inundaciones en Venustiano Carranza; vecinos pierden muebles y electrodomésticos

Tras la lluvia que afectó a la CDMX, hoy 3 de septiembre, vecinos de las colonias Azteca y Progresista, en la alcaldía Venustiano Carranza, se vieron afectados por las inundaciones que se generaron en un parque lineal.

De acuerdo con el reporte de TV Azteca, esta no es la primera ocasión en que los vecinos pierden muebles y electrodomésticos a causa de la lluvia, ya que el parque lineal que se inundó antes era un canal de desagüe.

Dado que el agua de la lluvia alcanzó niveles de 70 centímetros, en redes sociales circula el video de un vecino de la colonia Azteca, quien mostró que su todas las habitaciones de su casa quedaron completamente inundadas.

Nuevamente Col. Azteca No 59 Venustiano Carranza casas inundadas por lluvia. Vecinos piden ayuda @C5_CDMX @UCS_GCDMX @Bomberos_CDMX pic.twitter.com/rNMKxw8RP8 — Raúl Gutiérrez (@RaulGtzNR) September 3, 2025

Lluvia en CDMX genera intenso tráfico en Avenida Gran Canal

También en el contexto de la lluvia que afectó a la CDMX en las últimas 24 horas, hoy 3 de septiembre, la Avenida Gran Canal se ve especialmente afectada con tráfico en el tramo entre Periférico y San Juan de Aragón, donde hay fuertes inundaciones.

TV Azteca informó que algunos vehículos han decidido echarse en reversa para tomar otra alternativa vial, mientras que otros automovilistas han optado por meterse a la inundación de Gran Canal; sin embargo, a la altura de San Juan de Aragón en dirección a Talismán, hay bloqueo de la policía.

Como posible alternativa, los vehículos pueden utilizar Eje 3 Eduardo Molina.

Lluvia en CDMX: Estación San Lázaro de la Línea B del Metro CDMX se ve afectada con inundaciones

En redes sociales también circulan imágenes de la estación San Lázaro de la Línea B del Metro CDMX, la cual se vio afectada con inundaciones a causa de la lluvia de ayer martes.

Sin embargo, pese al estado de las instalaciones, la estación del Metro CDMX sigue ofreciendo servicio, aunque con algunos señalamientos para tomar precauciones en ciertas áreas.