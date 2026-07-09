Lanza convocatoria para despedir a la Selección Nacional en El Ángel de la Independencia tras el Mundial 2026.

Ciudadanos convocan a la afición de la Selección a despedir el Mundial 2026 el:

Fecha: domingo 12 de julio

Lugar: Ángel de la Independencia

Hora de reunión: 5:00 p.m.

Hasta el jueves 9 de julio, el Gobierno de la Ciudad de México no ha confirmado que este evento esté autorizado, ya que se deben aplicar medidas de seguridad para evitar percances.

Convocan a la afición a despedir a la Selección en El Ángel de la Independencia

La convocatoria circula en redes sociales y pide a los aficionados a despedir a la Selección Nacional con una reunión en el Ángel de la Independencia el domingo 12 de julio.

El llamado pide a los aficionados a reunirse por última vez durante el Mundial 2026 para celebrar el paso de la Selección Nacional por este evento deportivo.

Convocan última celebración en el Ángel de la Independencia para despedir a la Selección Nacional (Especial )

La convocatoria pide a los ciudadanos acudir a El Ángel de la Independencia usando la playera de la Selección Nacional.

Esta celebración dividió opiniones en redes sociales, pues hay quienes aceptan que la Selección Nacional merece un último reconocimiento tras ser eliminado del Mundial 2026.

Mientras que otros expresan que la Selección Nacional ya fue despedida con honores en el Estadio Ciudad de México uno necesitan más.

Gobierno de la CDMX no ha confirmado celebración a la Selección Nacional

El Fan Fest sigue funcionado a pesar de la eliminación de México del Mundial 2026, con la intención de que los aficionados al fútbol continúen siguiendo el evento deportivo.

Hasta el jueves 9 de junio, el gobierno de la CDMX no ha confirmado que se autorice una celebración en el Ángel de la Independencia.

Ya que la ciudad debe tomar medidas de seguridad y protección civil para evitar percances que afecten a los ciudadanos.

Mientras tanto, el Fan Fest seguirá funcionando hasta el domingo 19 de julio, final del Mundial 2026.