Este martes 2 de septiembre la CDMX amaneció con lluvias en casi todas las alcaldías y con alerta amarilla y naranja por parte de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC).

Aunque se espera que al medio día haya ambiente caluroso y nublado de acuerdo con diversos pronósticos, las lluvias van a persistir durante la mañana, tarde y noche de este martes.

Las lluvias fuertes podrían traer descargas eléctricas, granizo y rachas de viento e hasta 45 kilómetros por hora.

¿A qué hora va a llover hoy en CDMX 2 de septiembre? Amanece lloviendo

El sistema de Alerta Temprana de la CDMX ha señalado a las 7:27 horas que hay chubascos en:

Álvaro Obregón Benito Juárez Coyoacán Cuauhtémocmoc Gustavo A. Madero Iztapalapa Magdalena Contreras Miguel Hidalgo Tláhuac Tlalpan Venustiano Carranza

Lluvias ligeras:

Azcapotzalco

Cuajimalpa

Iztacalco

Xochimilco

Se observan lluvias en gran parte de la Ciudad de México.



Toma tus precauciones y mantente informado a través del Sistema de Alerta Temprana.

¿A qué hora va a llover hoy en CDMX 2 de septiembre? Reportan anegaciones en Iztapalapa

La CDMX mantiene el Operativo Lluvias 2025 debido a que amaneció con lluvias este 2 de septiembre.

En ese marco ha atendido encharcamientos y anegaciones en colonias como Los Reyes Culhuacán, San Antonio Cuhuacán y San Andrés Tomatlán, de la alcaldía Iztapalapa.

La atención ha sido por parte de la Secretaría de Gestión Integral del Agua y su Brigada Tlaloque.

Ante ello, se recomendó estar atentos a corrientes de agua sobre calles y avenidas, caídas de ramas, árboles y lonas.

¿A qué hora va a llover hoy en CDMX 2 de septiembre? seguiría lloviendo en la tarde y noche

De acuerdo con el pronóstico de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección civil (SGIRPC) las lluvias se van a mantener durante la tarde y noche, de las 13:00 a las 00:00 horas de este 2 de septiembre.

Al medio día podría generarse clima caluroso pero se mantendrá nublado.