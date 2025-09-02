Este martes 2 de septiembre la CDMX amaneció con lluvias en casi todas las alcaldías y con alerta amarilla y naranja por parte de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC).
Aunque se espera que al medio día haya ambiente caluroso y nublado de acuerdo con diversos pronósticos, las lluvias van a persistir durante la mañana, tarde y noche de este martes.
Las lluvias fuertes podrían traer descargas eléctricas, granizo y rachas de viento e hasta 45 kilómetros por hora.
¿A qué hora va a llover hoy en CDMX 2 de septiembre? Amanece lloviendo
El sistema de Alerta Temprana de la CDMX ha señalado a las 7:27 horas que hay chubascos en:
- Álvaro Obregón
- Benito Juárez
- Coyoacán
- Cuauhtémocmoc
- Gustavo A. Madero
- Iztapalapa
- Magdalena Contreras
- Miguel Hidalgo
- Tláhuac
- Tlalpan
- Venustiano Carranza
Lluvias ligeras:
- Azcapotzalco
- Cuajimalpa
- Iztacalco
- Xochimilco
¿A qué hora va a llover hoy en CDMX 2 de septiembre? Reportan anegaciones en Iztapalapa
La CDMX mantiene el Operativo Lluvias 2025 debido a que amaneció con lluvias este 2 de septiembre.
En ese marco ha atendido encharcamientos y anegaciones en colonias como Los Reyes Culhuacán, San Antonio Cuhuacán y San Andrés Tomatlán, de la alcaldía Iztapalapa.
La atención ha sido por parte de la Secretaría de Gestión Integral del Agua y su Brigada Tlaloque.
Ante ello, se recomendó estar atentos a corrientes de agua sobre calles y avenidas, caídas de ramas, árboles y lonas.
¿A qué hora va a llover hoy en CDMX 2 de septiembre? seguiría lloviendo en la tarde y noche
De acuerdo con el pronóstico de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección civil (SGIRPC) las lluvias se van a mantener durante la tarde y noche, de las 13:00 a las 00:00 horas de este 2 de septiembre.
Al medio día podría generarse clima caluroso pero se mantendrá nublado.