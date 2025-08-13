La secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la CDMX, Myriam Urzúa, salió en defensa del drenaje de la capital y reveló quien es el verdadero culpable de su colapso frente a las fuertes lluvias.

Según la funcionaria, el drenaje de la Ciudad de México (CDMX) es excepcional, aunque reconoció que éste se ha visto rebasado porque las lluvias en la capital son más intensas que antes y aún falta lo peor, como previó Clara Brugada.

“Hace mucho que no llovía de la forma en que está lloviendo en este momento”, dijo Myriam Urzúa, recordando que las lluvias fuertes se esperaban para agosto y septiembre, sin embargo, las precipitaciones desembocaron desde junio.

Inundaciones en Calzada Ignacio Zaragoza (@Joselmoctezuma / X)

Drenaje en CDMX colapsa porque ahora llueve más, asegura Myriam Urzúa

De acuerdo con Myriam Urzúa, el drenaje en CDMX ha colapsado porque además de que ha llovido durante más meses, la cantidad de agua que cae del cielo es mayor que en años pasados.

“Generalmente eran 150 millones de metros cúbicos por mes. En junio y julio fueron 300 millones de metros cúbicos por mes, es decir, se dobló la cantidad de agua caída, pero también aumentó las precipitaciones”, dijo.

Sobre la fecha estimada para que termine la temporada de lluvias, Myriam Urzúa dijo que posiblemente finalicen para el 15 de octubre de 2025. No obstante, adelantó que las precipitaciones continuarán hasta el sábado 16 de agosto.

¿Soportará lo que resta de lluvias el drenaje en CDMX? Esto dijo Myriam Urzúa

A pesar de los escenarios de inundaciones que se han reportado, Myriam Urzúa dijo que el drenaje en CDMX sí soportará lo que resta de la temporada de lluvias.

“Nuestro drenaje tiene estructura excepcional, pero también la cantidad de agua que ha caído ha hecho que las redes de drenaje colapsen, porque no alcanzan a tomar toda el agua” Myriam Urzúa

Ante este escenario, declaró que el gobierno de Clara Brugada autorizó la compra de hidroneumáticos y vactors, con el objetivo de apoyar al sistemas de drenaje para desazolvar la CDMX.