Alfredo Castillo Cervantes es un abogado con múltiples licenciaturas que ha ocupado cargos relevantes en el ámbito de la procuración de justicia estatal y federal, así como en la administración pública mexicana. Aquí te contamos todo sobre su amplia trayectoria.

¿Quién es Alfredo Castillo?

Alfredo Castillo Cervantes es un abogado y político mexicano conocido por su trabajo en diversas instancias de procuración de justicia y administración pública, tanto a nivel estatal como federal.

Obtuvo notoriedad por su designación como Procurador General de Justicia del Estado de México, y posteriormente ocupó cargos como titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Comisionado de Seguridad en Michoacán y Director de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) durante el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto.

¿Qué edad tiene Alfredo Castillo?

Alfredo Castillo nació el 25 de julio de 1975, por lo que actualmente tiene 50 años.

¿Alfredo Castillo tiene esposa?

No hay información pública ampliamente verificada sobre su estado civil ni sobre si tiene esposa, pues su vida personal se mantiene principalmente fuera del foco mediático

¿Qué signo zodiacal es Alfredo Castillo?

Al haber nacido el 25 de julio, Alfredo Castillo es Leo, signo que se representa por el liderazgo, carisma y la necesidad de atención.

Alfredo Castillo, abogado y ex procurador de justicia del Estado de México (X: @ACC_Castillo)

¿Alfredo Castillo tiene hijos?

Se desconoce si Alfredo Castillo tiene hijos, pues la información pública se centra en su trayectoria.

¿Qué estudió Alfredo Castillo?

Alfredo Castillo tiene una licenciatura en Derecho por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), otra en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Iberoamericana y una tercera en Economía Financiera por la Escuela Bancaria y Comercial (EBC).

¿En qué ha trabajado Alfredo Castillo?

Alfredo Castillo ha centrado su trayectoria en la vida pública en cargos como: