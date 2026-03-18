La tarde del miércoles 18 de marzo se registró un fuerte incendio en una fábrica de plásticos que se ubica en Santa Martha Acatitla, Iztapalapa, en la Ciudad de México (CDMX).

Debido al intenso siniestro, autoridades y servicios de emergencia se movilizaron hasta la zona para contener el fuego y evitar que se expanda hacia otros inmuebles aledaños.

En redes sociales se han difundido distintos videos e imágenes del incendio en la fábrica de plásticos en Santa Martha Acatitla del que se asegura, es visible a varios kilómetros de distancia.

Autoridades atiende incendio en fábrica de plásticos en Santa Martha Acatitla; no hay heridos

Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de la CDMX, arribaron hasta una fábrica de plásticos en la colonia Santa Martha Acatitla, en la alcaldía Iztapalapa, para sofocar un fuerte incendio.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, informó que los vulcanos ya trabajan en el inmueble que se localiza entre las calles Cayetano Andrade y Elpidio Canales.

Bomberos atienden incendio en fábrica de plásticos (@SGIRPC_CDMX/X)

De la misma forma, resaltó que como parte de las acciones, se procedió con la evacuación de 250 personas que viven en las inmediaciones de la fábrica y atienden establecimientos.

Aunado a ello, la dependencia capitalina dio a conocer que servicios médicos solo atendieron a una persona de quien se destacó, sufrió afectaciones menores por inhalación de humo.

En una publicación que compartió en X, el organismo incluyó una imagen en la que se puede apreciar que el fuego ya habría sido controlado, pues se observa que en el sitio ya no hay fuego.

Autoridades reportan acciones en incendio en fábrica de plásticos (@SGIRPC_CDMX/X)

Incendio en fábrica de plásticos en Santa Martha Acatitla se veía hasta Insurgentes

A través de redes sociales se han compartido diversas imágenes y videos en los que se puede apreciar que el incendio en la fábrica de plásticos ha generado una gran columna de humo negro.

Incluso, un usuario de X publicó un mensaje en el que aseveró que la columna de humo generada por el siniestro en Santa Martha Acatitla, se pudo ver hasta la zona de Insurgentes.

En su publicación, el internauta compartió una fotografía en la que se aprecia que el humo sí se avizoraba a pesar de que el punto del siniestro se ubicaba a kilómetros de distancia.