Un incendio en el Parque Cuitláhuac, en la alcaldía Iztapalapa, dejó una densa columna de humo en el oriente de la Ciudad de México (CDMX) la tarde del 25 de febrero de 2026.

Los primeros reportes indican que el incendio se inició en el pastizal del Parque Cuitláhuac, a la altura de Eje 6 y avenida Guelatao, cerca de la Línea A del Metro.

En el lugar se hicieron presentes autoridades municipales, pipas de agua y elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos para contener el incendio en el Parque Cuitláhuac.

Se registra incendio en el Parque Cuitláhuac; humo cubre parte del oriente de la CDMX

Hasta el momento, no se tienen reportes sobre personas heridas o sobre las causas que dieron origen al incendio en el Parque Cuitláhuac, en Iztapalapa.

Se sabe que el fuego en esta zona se esparció rápidamente debido al cúmulo de basura y llantas abandonadas en el Parque Cuitláhuac.

Estas condiciones, sumadas al pasto seco del lugar, provocaron que el fuego y la columna de humo fueran percibidas en buena parte del oriente de la CDMX.

Recién un día antes, otro incendio en el Parque Cuitláhuac, a la altura de Circunvalación (Eje 5), se registró en un área de 500 metros cuadrados.

Personal de emergencias acudió para sofocar el fuego; en esa ocasión, no hubo afectados ni daños colaterales.