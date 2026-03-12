El humo en el Centro de Reinserción Social (Cereso) varonil de Santa Martha Acatitla, en Iztapalapa, llevó a movilizaciones del personal, pero solo se trató de un conato de incendio.

Pese a que la columna de humo era visible en distintos puntos de Iztapalapa en la Ciudad de México (CDMX), no hubo intoxicación ni personas lesionadas en el Cereso.

Cereso varonil de Santa Martha Acatitla vive conato de incendio por llamas en la cocina

La mañana del 12 de marzo de 2026 las alarmas se encendieron luego de que se observó una columna de humo proveniente del Cereso varonil de Santa Martha Acatitla, pero solo se trató de un conato de incendio.

Según la información brindada por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX, el conato de incendio se originó con llamas en la cocina, pero posteriormente se llevó a cabo un corto circuito en la sala 2 de visitas.

Pese a las columnas de humo que eran visibles por la magnitud del hecho, la SSC explicó que no llegó a ser un incendio total y que no hubo personas lesionadas o intoxicadas por el conato.

SSC informa que el Cereso de Santa Martha Acatitla tuvo un conato de incendio. (@SSC_CDMX)

Por otra parte, se informó que hubo movilización del cuerpo de bomberos de la CDMX para el “enfriamiento” y percatarse de los hechos.

Asimismo, según un reporte de N+, se han observado varias patrullas en entrada y salida continúa del Cereso de Santa Martha Acatitla.

Población varonil del Cereso de Santa Martha Acatitla enfrenta conato de incendio

Se vivió un conato de incendio en el Cereso varonil de Santa Martha Acatitla, sin personas lesionadas, siendo más de mil las que pudieron quedar expuestas.

Según un informe de la Comisión de Derechos Humanos de la CDMX, a octubre de 2025 se tenía el registro de entre 1,708 y 1,720 personas privadas de la libertad en esta sección del Cereso de Santa Martha Acatitla.