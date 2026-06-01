Rotoplas destacó la transformación de la gestión hídrica en México mediante un modelo basado en la digitalización, la captación de lluvia y el monitoreo inteligente en tiempo real. Estas herramientas buscan atender los desafíos de abastecimiento de agua, mejorar la eficiencia operativa y reducir riesgos para hogares, industrias y comunidades.

Así lo expuso Héctor Prado, director de Marketing de Rotoplas, durante su participación en el ESG Forum México 2026, celebrado en la Ciudad de México, donde especialistas, empresas y organismos analizaron los retos relacionados con la disponibilidad de agua y la sostenibilidad rumbo a 2030.

Rotoplas impulsa soluciones tecnológicas para enfrentar los retos del agua en México

Durante el panel “Agua 2030: Riesgo, disponibilidad y competitividad para México”, Prado señaló que la sustentabilidad ha dejado de ser únicamente una meta ambiental para convertirse en un factor estratégico para la continuidad operativa y la competitividad de las empresas.

El directivo explicó que fenómenos como el crecimiento urbano, las sequías recurrentes y la presión sobre los acuíferos han acelerado la adopción de soluciones descentralizadas enfocadas en el almacenamiento, la captación pluvial, el tratamiento local del agua y la automatización de procesos.

Como ejemplo, destacó la nueva planta de Rotoplas en Ixtapaluca, donde opera uno de los sistemas de captación de agua de lluvia más eficientes de la compañía. Gracias a esta infraestructura, cerca del 80% del agua utilizada en la operación de la planta proviene de la lluvia, reduciendo significativamente la dependencia de la red hídrica local.

Otro de los temas abordados fue la incorporación de tecnología inteligente en viviendas y edificios para resolver problemas relacionados con baja presión, fugas y desperdicio de agua.

Prado explicó que la empresa ha integrado sensores, sistemas de monitoreo y alertas en soluciones de almacenamiento y presurización, permitiendo supervisar el consumo y detectar anomalías en tiempo real.

Además, destacó el desarrollo de un sistema inteligente de presurización incorporado a los tinacos, diseñado para optimizar el consumo energético, mejorar la presión del agua y facilitar su instalación.

Programa “Escuelas con Agua” fortalece la captación pluvial en planteles educativos

Rotoplas también presentó los avances del programa “Escuelas con Agua”, desarrollado en conjunto con Fundación Coca-Cola México e Isla Urbana.

La iniciativa ya suma mil sistemas de captación pluvial instalados en escuelas, con capacidad para recolectar entre 500 mil y un millón de litros de agua al año, además de contar con monitoreo satelital para supervisar su funcionamiento y desempeño.

Durante el ESG Forum México 2026, representantes de Coca-Cola, QBE Water Regeneration Systems y CONAGUA coincidieron en la necesidad de acelerar la implementación de soluciones sostenibles que fortalezcan la resiliencia hídrica y social del país, ante los desafíos que enfrenta México en materia de disponibilidad de agua.