Giovani Gutiérrez Aguilar dio la bienvenida a la jefa de Gobierno, Clara Brugada, en la colonia Pedregal de Santo Domingo para inaugurar la segunda Casa de las 3R’s del Cuidado, un espacio orientado a acercar servicios esenciales y fortalecer el bienestar comunitario.

El alcalde destacó que esta acción demuestra que el servicio público puede unir esfuerzos más allá de ideologías, al priorizar el bienestar de la ciudadanía y consolidar a Coyoacán como un punto de encuentro.

Giovani Gutiérrez y Clara Brugada refuerzan atención comunitaria en Coyoacán

Durante el recorrido por las instalaciones, Giovani Gutiérrez subrayó que este modelo de atención impacta directamente en la calidad de vida de las familias coyoacanenses, al ofrecer servicios integrales en un mismo espacio.

El alcalde afirmó que la puesta en marcha de este centro también permite visibilizar el trabajo de cuidados, realizado en su mayoría por mujeres, y reconoció su papel fundamental en la comunidad.

Por su parte, Clara Brugada destacó que la coordinación entre autoridades es clave para atender de manera efectiva a la población, y señaló que este espacio concentra servicios diseñados para reducir la carga de cuidados, especialmente en mujeres.

Asimismo, la mandataria capitalina resaltó que la ubicación en el Pedregal de Santo Domingo representa un reconocimiento a una colonia con historia, lucha y transformación social.

Casa de las 3R’s ofrece servicios integrales y gratuitos en Coyoacán

Entre los servicios disponibles destacan un Centro de Cuidado y Desarrollo Infantil, lavandería pública gratuita, comedor comunitario con alimentos subsidiados, así como atención médica, psicológica y dental.

También se brinda apoyo en materia de adicciones, mastografías para la detección oportuna de cáncer de mama y laboratorio clínico sin costo.

El complejo incluye además sala de infancias, casa de día para personas adultas mayores, así como espacios de rehabilitación física como alberca de hidroterapia, temazcal y área de spa para mujeres, consolidándose como un modelo integral de atención.

Finalmente, Giovani Gutiérrez reiteró el compromiso de su gobierno de trabajar de manera coordinada, sumar esfuerzos en favor de la ciudadanía y enfrentar los retos futuros con una visión de bienestar social.