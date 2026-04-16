El alcalde de Coyoacán, Giovani Gutiérrez Aguilar, asistió a una reunión con el titular del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, el magistrado presidente Andrés Aguilera Martínez, tras la convocatoria de la Secretaría de Gobierno de la CDMX.

Durante el encuentro, el edil destacó la importancia de fortalecer la coordinación institucional para garantizar un servicio público eficaz, transparente y con mejores resultados para la ciudadanía.

Alcaldías de CDMX fortalecen coordinación administrativa

La reunión fue encabezada por el secretario de Gobierno de la capital, César Cravioto, y contó con la participación de representantes de las 16 alcaldías de la Ciudad de México.

En este espacio se analizaron puntos de coincidencia para mejorar el trabajo coordinado en materia administrativa, así como los principales retos que enfrentan las demarcaciones y las propuestas para atenderlos.

Giovani Gutiérrez recordó que Coyoacán ya firmó un convenio de colaboración con el Tribunal de Justicia Administrativa, con el compromiso de mantener comunicación permanente y ofrecer un servicio público eficiente y apegado a la legalidad.

Asimismo, subrayó que este órgano es clave en la revisión del actuar jurídico de las alcaldías, por lo que es fundamental consolidar canales de diálogo que permitan mejores resoluciones.

Giovani Gutiérrez participa en reunión clave con Tribunal Administrativo de CDMX. (Cortesía)

Tribunal Administrativo impulsa acuerdos con alcaldías

El magistrado presidente Andrés Aguilera Martínez reiteró su disposición para trabajar con todas las alcaldías y avanzar en la firma de convenios de colaboración institucional.

Entre las acciones planteadas destacan la capacitación del personal, la revisión de procesos de verificación administrativa para unificar criterios y la atención oportuna de temas prioritarios conforme a los tiempos legales.

Por su parte, Giovani Gutiérrez Aguilar enfatizó la necesidad de que las demarcaciones sean escuchadas por el Tribunal, a fin de conocer el fundamento de los procedimientos legales y evitar abusos o interpretaciones erróneas que afecten a las partes involucradas.

Durante la reunión, las y los representantes de las alcaldías también abordaron temas clave como la mejora en las verificaciones, los medios de impugnación, los mecanismos de defensa legal, así como la capacitación especializada, con el objetivo de fortalecer el desempeño institucional en beneficio de la ciudadanía.