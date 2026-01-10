El alcalde Giovani Gutiérrez Aguilar acudió nuevamente al edificio en Paseos de Taxqueña en Coyoacán para encabezar una reunión informativa con vecinas y vecinos que actualmente no pueden ocupar sus departamentos.

Las autoridades del gobierno de la Ciudad de México, señalaron que el edificio ubicado en la esquina de Paseos de Los Naranjos y Paseo de Los Cipreses, en la colonia Paseos de Taxqueña, no será demolido tras la explosión registrada recientemente y será sometido a un proceso integral de rehabilitación.

Coyoacán ayudará con rentas a familias afectadas tras la explosión

Durante la visita, se informó que la alcaldía Coyoacán implementará un programa de apoyo temporal para renta de vivienda dirigido a las familias afectadas en el siniestro. Asimismo, las autoridades de la Secretaría de Vivienda de la CDMX detallaron que el inmueble será intervenido con base en un proyecto técnico estructural, con el objetivo de garantizar condiciones de seguridad y evitar una rehabilitación superficial.

Coyoacán apoyará con renta de 8 mil pesos a familias afectadas por explosión (Cortesía)

De acuerdo con las investigaciones, 25 familias recibirán respaldo por parte de la demarcación para cubrir mudanza, embalaje, transporte y renta de vivienda, mientras duren los trabajos de rehabilitación.

Asimismo, se explicó que el apoyo contempla 8 mil pesos mensuales para la renta, bajo una acción social cuyas reglas deberán ser avaladas por la Secretaría de Bienestar capitalina y publicadas en la Gaceta Oficial.

En una primera etapa, la Secretaría de Vivienda absorberá los gastos de hospedaje en un hotel cercano a la zona afectada. Asimismo, se confirmó que todo el proceso de rehabilitación será financiado por el Gobierno de la CDMX, por instrucción de la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina.

Las autoridades reiteraron que se mantendrá la atención permanente con asesoría legal, apoyo médico, alimentos, bebidas y acompañamiento institucional, mientras continúan los peritajes estructurales y las investigaciones de la Fiscalía para el deslinde de responsabilidades.