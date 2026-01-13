Giovani Gutiérrez Aguilar, alcalde de Coyoacán, dio el banderazo de salida a 74 nuevas unidades, entre patrullas y vehículos utilitarios, con el objetivo de ampliar la atención, vigilancia y capacidad operativa en toda la demarcación.

Durante el evento, el edil destacó que estas acciones forman parte de una estrategia integral para mantener la seguridad y la tranquilidad en las colonias de la alcaldía.

Arrancamos este 2026 a tambor batiente, continuando con todas las acciones que han traído mayor seguridad, paz y alegría a las y los coyoacanenses en nuestras calles. Giovani Gutiérrez

Giovani Gutiérrez destaca la baja de delitos de alto impacto en Coyoacán

Giovani Gutiérrez Aguilar señaló que la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, reconoció que Coyoacán es la demarcación con la mayor disminución de incidencia delictiva en la capital, de acuerdo con la evaluación más reciente en materia de seguridad.

En ese contexto, el alcalde resaltó que Coyoacán se consolida como una de las alcaldías más seguras, resultado del trabajo coordinado con Fuerzas Federales, Gobierno Central y diversas instituciones, así como de la implementación de la política de seguridad humana “Escudo Coyoacán”.

Detalló que 2025 cerró con resultados contundentes, entre los que destacan:

26% de disminución en delitos de alto impacto

36% menos homicidios

64% de reducción en el robo de vehículos con violencia

Como parte del fortalecimiento del equipamiento, las 40 nuevas patrullas sustituyen al parque vehicular anterior e incluyen 25 pick up doble cabina de cuatro cilindros, 10 motocicletas, cuatro cuatrimotos y una pick up doble cabina de seis cilindros.

Giovani Gutiérrez fortalece la seguridad en Coyoacán con nuevas patrullas. (Cortesía)

Giovani Gutiérrez refrenda compromiso de reforzar la seguridad en 2026

Además del equipamiento policial, las áreas de Obras Públicas, Servicios Urbanos, Participación Ciudadana y la Unidad de Gestión Integral de Riesgo y Protección Civil recibirán 34 nuevas unidades, lo que permitirá mejorar la atención a la ciudadanía y la respuesta operativa.

En el evento estuvo presente la directora general de Seguridad Ciudadana de la alcaldía, Aurora Monserrat Cruz Ramírez, así como mandos de la Policía Auxiliar, Marina, Guardia Nacional y Secretaría de la Defensa Nacional.

El alcalde reiteró que su administración no bajará la guardia y continuará redoblando esfuerzos para fortalecer la seguridad y mantener los indicadores a la baja en Coyoacán.