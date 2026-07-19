El alcalde de Coyoacán, Giovani Gutiérrez, destacó los avances en la recuperación del lago Huayamilpas, donde, a un mes de iniciar los trabajos de limpieza para retirar la lentejilla que cubría el cuerpo de agua, comenzaron a registrarse cambios positivos en el ecosistema.

Como resultado de estas acciones, el lago recibió la llegada de tres ejemplares de pato mexicano, especie migratoria que llamó la atención de visitantes del Parque Ecológico Huayamilpas al convivir con otro ejemplar que ya habitaba en el sitio.

Giovani Gutiérrez destaca avances en la recuperación del lago Huayamilpas

El alcalde señaló que las labores de recuperación del lago forman parte de un proyecto dividido en distintas etapas, con la participación de autoridades locales y federales, especialmente la Secretaría de Marina.

Explicó que la limpieza del cuerpo de agua corresponde a la tercera etapa del proyecto, mientras que la cuarta etapa ya inició con estudios de calidad del agua, cuyos resultados permitirán definir las siguientes acciones para continuar con la rehabilitación del ecosistema.

Actualmente, la mayor parte de la lentejilla ha sido retirada del lago, lo que permitió mejorar las condiciones del espacio y favorecer el regreso de nuevas especies de aves.

Protección de fauna busca fortalecer el equilibrio del ecosistema de Coyoacán

Desde el inicio de los trabajos, la PAOT y la Brigada de Protección Animal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) colaboraron con la alcaldía Coyoacán para el resguardo de las aves que habitaban en el lago.

Los ejemplares fueron trasladados a un centro de protección, donde recibieron alimentación y atención veterinaria con el objetivo de que, una vez concluidas las labores de recuperación, puedan regresar a su hábitat natural en el Parque Ecológico Huayamilpas.

Coyoacán recupera el lago Huayamilpas y atrae al pato mexicano. (cortesía )

Especialistas indicaron que anteriormente el lago registraba una mayor presencia de patos machos que hembras, situación que generaba competencia entre los ejemplares y podía provocar agresiones o lesiones.

Por ello, el proyecto contempla lograr un equilibrio en la población de aves para favorecer una mejor convivencia y garantizar condiciones adecuadas para su desarrollo.

Con estas acciones, Coyoacán avanza en la recuperación del lago Huayamilpas, uno de sus espacios ambientales más representativos, con el objetivo de conservar la biodiversidad y brindar un entorno adecuado para habitantes y visitantes.