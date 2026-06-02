El alcalde de Coyoacán, Giovani Gutiérrez Aguilar, aclaró que el tarjetón vehicular para habitantes de las colonias cercanas al Estadio Banorte no es una medida restrictiva, sino un mecanismo de apoyo para facilitar la movilidad durante los partidos del Mundial 2026.

Con un censo de más de 13 mil vehículos en ocho colonias, el documento es gratuito, infalsificable y contiene datos específicos de cada automóvil.

La SSC instalará filtros de acceso, mientras que la alcaldía Coyocán brinda asesoría a vecinos para agilizar ingresos y salidas.

Coyoacán agiliza ingresos a colonias cercanas al Estadio Banorte

El alcalde precisó que el objetivo de esta estrategia es agilizar los ingresos y salidas de la zona para garantizar la seguridad, la movilidad y el bienestar de quienes habitan en las colonias cercanas al Coloso de Santa Úrsula.

En ese sentido, Giovani Gutiérrez aseveró que el tarjetón es totalmente gratuito y detalló que personal de la alcaldía realizó un censo casa por casa para registrar los vehículos de las familias que habitan dentro del primer perímetro.

Hasta el momento se han censado 13 mil 663 vehículos en ocho colonias aledañas al estadio:

El Caracol Pedregal de La Zorra Media Luna Joyas del Pedregal Bosques de Tetlameya Cantil Pedregal

El tarjetón cuenta con mecanismos de seguridad que lo hacen infalsificable y que no puede ser transferido a terceros, ya que contiene información específica del vehículo como color, modelo y placas.

Giovani Gutierrez hizo un llamado a la ciudadanía a no dejarse engañar por personas que, a través de redes sociales u otros medios intenten comercializar el documento.

Todavía se puede solicitar el tarjetón en el CASU

Con respecto a quienes no pudieron ser censados durante las visitas, informó que existe una mesa permanente de atención en el Centro de las Artes de Santa Úrsula (CASU), donde pueden solicitar una cita para que el personal acreditado realice el registro correspondiente.

Recordó que autoridades de SSC prevén control vehicular 8 horas antes y dos horas después de cada partido, únicamente será un día a la semana, pues enfatizó que el calendario FIFA prevé un partido por semana y son 5 los programados.

Por su parte la jefa de Gobierno Clara Brugada agradeció el acompañamiento del alcalde de Coyoacán, y expresó su confianza en que las estrategias implementadas alrededor del inmueble serán exitosas y contribuirán al buen desarrollo del evento internacional.