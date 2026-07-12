Coyoacán reforzó el operativo de seguridad para el periodo vacacional de verano con el despliegue de 210 elementos de Escudo Coyoacán y de la Unidad de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (UGIRyPC), quienes realizarán recorridos preventivos durante julio y agosto.

El alcalde Giovani Gutiérrez Aguilar informó que el objetivo es fortalecer la vigilancia en colonias, pueblos, barrios y unidades habitacionales, así como en espacios con mayor afluencia de visitantes, entre ellos plazas comerciales, parques, deportivos e instituciones bancarias.

El operativo contempla un estado de fuerza de 210 elementos, distribuidos en dos turnos de 24 por 24 horas, quienes contarán con 47 unidades para reforzar la presencia en distintos puntos de la demarcación.

Coyoacán intensifica vigilancia en zonas de alta afluencia durante vacaciones

Como parte de la estrategia, la alcaldía también incrementará la vigilancia en casas habitación, comercios locales y unidades habitacionales, además de mantener presencia permanente en el Centro Histórico de Coyoacán, donde se registra un aumento de visitantes durante la temporada vacacional.

En esta zona también se reforzarán las acciones de movilidad con la incorporación, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, de nueve elementos facultados para levantar infracciones.

Asimismo, continuarán los recorridos diurnos y nocturnos en coordinación con la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina y la Secretaría de la Defensa Nacional, con el propósito de inhibir conductas delictivas y fortalecer la presencia institucional en zonas con mayor incidencia.

Protección Civil emite recomendaciones para quienes salgan de vacaciones

La Unidad de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil emitió una serie de recomendaciones para prevenir accidentes en los hogares durante la temporada vacacional.

Entre ellas destacan verificar que estufas, hornos y boilers permanezcan apagados, cerrar las llaves de paso del gas y del suministro de agua, desconectar aparatos eléctricos que no sean indispensables y evitar dejar veladoras encendidas.

Además, recomendó dejar un duplicado de las llaves del domicilio con un familiar, vecino o persona de confianza, para que, en caso de una emergencia como un sismo o inundación, pueda ingresar al inmueble y solicitar apoyo a los servicios de emergencia si fuera necesario.