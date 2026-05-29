Giovani Gutiérrez Aguilar instaló una mesa interinstitucional para impulsar el rescate del lago del Parque Ecológico Huayamilpas, en coordinación con autoridades federales y locales especializadas en protección ambiental.

Durante la reunión, las dependencias acordaron sumar esfuerzos para la recuperación integral del lago, con énfasis en la preservación de la flora, fauna y biodiversidad de la zona.

Coyoacán arranca recuperación del lago de Huayamilpas con apoyo interinstitucional

El alcalde informó que los trabajos iniciarán el próximo 8 de junio, con la participación de especialistas que permitirán proteger las especies y realizar estudios técnicos para devolver al lago su función como hábitat.

El proyecto contempla varias etapas, entre ellas el retiro de chichicastle (materia orgánica acumulada), con apoyo de la Secretaría de Marina, que aportará personal y equipo especializado.

También se realizará el resguardo temporal de fauna, como patos, tortugas y tlacuaches, bajo protocolos de protección animal.

Autoridades detallaron que una de las principales preocupaciones es el estado de los patos, por lo que serán trasladados a espacios seguros donde recibirán atención médica durante el saneamiento.

Coyoacán inicia rescate del lago de Huayamilpas con acciones ambientales. (Cortesía)

Giovani Gutiérrez impulsa estudios técnicos para rescatar el lago de Huayamilpas

En una segunda etapa se contempla el drenado del cuerpo de agua para realizar estudios especializados, como análisis de suelo y revisión de la estructura.

El lago cuenta con una superficie de 7 mil metros cuadrados y una profundidad de entre 70 centímetros y 1.40 metros.

Los trabajos incluirán el retiro de residuos y azolve, así como la evaluación del subsuelo para determinar si se requiere rehabilitación, manejo de sedimentos o nuevas obras.

Finalmente, autoridades destacaron que este proyecto busca recuperar el entorno ambiental y mejorar la calidad de vida de las y los habitantes de Coyoacán.