Verónica Cecilia Domínguez Rodríguez, la funcionaria del Ministerio Público en la alcaldía Benito Juárez conocida como Lady Pepitas, se defiende en el marco de la investigación por parte de Asuntos Internos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (CDMX) y aclaró que no abandonó sus funciones.

“Nosotros al momento de checar es con datos biométricos… yo inicié dos carpetas de investigación de manera digital… nosotros tenemos cómo comprobar que yo estuve dentro de las instalaciones, hay cámaras… yo jamás he faltado… soy abogado y sé la responsabilidad que tengo en ese trabajo, nosotros somos de 24 horas…” Verónica Cecilia Domínguez Rodríguez. Ministerio Público

La funcionaria investigada por discriminación negó que no se haya presentado a trabajar el día en el que se hizo viral como lo afirmó Adriana Greaves, titular de Asuntos Internos de la Fiscalía CDMX, pues dijo que cubre turnos de 24 horas y tiene cómo comprobar que sí acudió a trabajar y las labores que hizo el día en el que se volvió viral por comentarios discriminatorios contra una mujer policía a las afueras del Estadio Olímpico Universitario.

No obstante, Lady Pepitas reconoció en el programa de Ciro Gómez Leyva en Grupo Fórmula que no notificó a sus superiores que salía por una emergencia y que solo avisó a una compañera para que la cubriera.

Lady Pepitas dispuesta ser sancionada por discriminación pero niega haber abandonado su lugar de trabajo

La respuesta de Verónica Cecilia Domínguez Rodríguez se dio luego de que Adriana Greaves, titular de Asuntos Internos de la Fiscalía CDMX, detalló que la funcionaria cometió tres faltas graves.

Dichas faltas graves están relacionadas son:

Abandono de trabajo Portar insignias de la Fiscalía CDMX Discriminación

Insistió que en su trayectoria laboral nunca ha faltado a su trabajo y que está abierta a ser sancionada pero no a ser un “ejemplo malo de la institución”.

Sobre los señalamientos de discriminación dijo que “estoy avergonzada” y se dijo abierta a ser sancionada.

“Me siento bastante, bastante avergonzada por lo que pasó…” Verónica Cecilia Domínguez Rodríguez. Ministerio Público

Lady Pepitas podría no ser destituida

Las titular de Asuntos Internos, Adriana Greaves, dijo que las faltas cometidas se consideran graves pero de igual manera se tiene que considerar su desempeño tras 30 años de trabajo en la Fiscalía CDMX.

Adriana Greaves dijo que hay distintas sanciones que podría enfrentar pero que no necesariamente se consideraría una destitución de manera directa