La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (CDMX) determinó separar de su cargo temporalmente a la funcionaria Verónica Domínguez, ante el incidente en Ciudad Universitaria (CU).

Tras el video de la ahora también conocida como Lady Pepitas, la Fiscalía de CDMX comenzó una investigación por discriminación, aunque habría cometido otras faltas.

Fiscalía de CDMX separa del cargo a funcionaria por incidente de discriminación en CU

Mediante comunicado, la Fiscalía de CDMX informó que se suspenderá a la funcionaria Verónica Domínguez en virtud de la publicación sobre los hechos en el Estadio Olímpico Universitario.

La Fiscalía CDMX le notificó a Verónica Domínguez de su suspensión temporal este viernes 20 de marzo, aunque previamente su superior le había informado sobre las medidas.

Fiscalía CDMX separa del cargo a funcionaria por discriminación en CU (Captura de pantalla)

Añaden que de acuerdo con el reglamento interno de la Fiscalía CDMX, las conductas de Lady Pepitas podrían afectar la imagen institucional, además de la sospecha de abandono de funciones.

Por lo cual, la funcionaria estará sujeta a procedimiento disciplinario ante el Consejo de Asuntos Internos para determinar si existe responsabilidad administrativa.

En caso de resultar culpable, la Fiscalía de CDMX emitirá las sanciones correspondientes conforme a la gravedad de los hechos, que podrían derivar hasta en la destitución de su cargo.

Maestro de La Salle denuncia haber sido agredido por familiares de la funcionaria en CU

Previo a notificar la suspensión temporal, en redes sociales se compartió un nuevo video sobre un profesor de La Salle, quien denuncia fue agredido por familiares de la funcionaria de la Fiscalía CDMX.

Acorde con el profesor Mauro Pérez, se encontraba en CU junto a varios estudiantes y sus padres; sin embargo, por su uniforme, familiares de Verónica Domínguez los confundieron.

Se señala que los familiares de la funcionaria los habrían insultado y amenazado al creer que eran fanáticos del Cruz Azul, todo en presencia de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

A raíz de la agresión, se pidió apoyo, razón por la cual Verónica Domínguez se habría presentado en el estadio de CU, lugar en el que agredió a la elemento de la SSC.