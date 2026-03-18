Verónica Cecilia Domínguez Rodríguez es una funcionaria de la Fiscalía CDMX nombrada por las redes sociales como Lady Pepitas tras incurrir en discriminación contra una mujer policía.

No obstante, ella denuncia que solo se ha exhibido la parte donde estaba enojada y que detrás del video viral hay un caso de abuso policial, lesiones y robo contra su familia. Te contamos lo que sabemos de quién es Verónica Cecilia Domínguez Rodríguez:

¿Quién es Verónica Cecilia Domínguez Rodríguez?

¿Qué edad tiene Verónica Cecilia Domínguez Rodríguez?

¿Quién es el esposo de Verónica Cecilia Domínguez Rodríguez?

¿Qué signo zodiacal es Verónica Cecilia Domínguez Rodríguez?

¿Cuántos hijos tiene Verónica Cecilia Domínguez Rodríguez?

¿Qué estudió Verónica Cecilia Domínguez Rodríguez?

¿En qué ha trabajado Verónica Cecilia Domínguez Rodríguez?

Funcionaria acusada de discriminación se defiende: “sacaron de contexto mis palabras” (Eduardo Díaz/SDPnoticias)

¿Quién es Verónica Cecilia Domínguez Rodríguez?

Verónica Cecilia Domínguez Rodríguez es una Agente del Ministerio Público Auxiliar de la Fiscalía de la CDMX quien incurrió en discriminación contra una mujer policía, por lo que ha sido llamada Lady Pepitas.

La funcionaria se disculpó pero denunció que hubo abuso policial contra su familia, robo de sus pertenencias y que a ella la agredieron primero pero solo mostraron la parte final de un video para exhibirla.

¿Qué edad tiene Verónica Cecilia Domínguez Rodríguez?

Se desconoce ese dato, aunque se sabe que su trayectoria en la Fiscalía General de Justicia de la CDMX es de alrededor de 26 años.

¿Quién es el esposo de Verónica Cecilia Domínguez Rodríguez?

Se desconoce la identidad del esposo de Verónica Cecilia Domínguez Rodríguez pero se conoce que él fue parte del caso en el que fueron sacados del Estadio Olímpico Universitario junto con sus hijos que derivo en supuesto abuso policial, robo y discriminación.

¿Qué signo zodiacal es Verónica Cecilia Domínguez Rodríguez?

Se desconoce ese dato de la funcionaria Verónica Cecilia Domínguez Rodríguez.

¿Cuántos hijos tiene Verónica Cecilia Domínguez Rodríguez?

Por el caso de presunto abuso policial en el Estadio Olímpico Universitario, que terminó en discriminación de parte de Verónica Cecilia Domínguez Rodríguez en contra de una policía, se sabe que estuvieron involucrados dos de sus hijos.

¿Qué estudió Verónica Cecilia Domínguez Rodríguez?

Verónica Cecilia Domínguez Rodríguez estudió la Licenciatura en Derecho en el Centro Universitario de América.

¿En qué ha trabajado Verónica Cecilia Domínguez Rodríguez?

Verónica Cecilia Domínguez Rodríguez trabaja en como Enlace B u homólogo en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (CDMX), en la sede de Santa Cruz Atoyac, alcaldía Benito Juárez.

El cargo que específicamente tomó en 1 de enero de 2000 también se conoce como Oficial Secretario del Ministerio Público, cuya función principal es la procuración de justicia.

Lady Pepitas se disculpa pero insiste en abuso policial contra su familia

Verónica Cecilia Domínguez Rodríguez, funcionaria de la Fiscalía CDMX conocida como Lady Pepitas, denunció que ha sido linchada mediáticamente porque sacaron de contexto el video en el que aparece discriminando a una policía de la CDMX.

“Ya hicieron una historia tan irreal… eso no es el contexto… eso si no lo ponen (los reclamos por el robo del teléfono)… ella no pone el contexto de lo que pasó…sé que no son las formas… pero ella tampoco tuvo las formas… sí (me disculpo), yo no tengo inconveniente… somos mujeres… debió haber un respeto entre ambas”

Agregó que “a mi fue la primera que me ofendió… esta persona fue demasiado grosera, eso sí no lo ponen… es una brutalidad… a mi hijo le robaron su celular… los oficiales empezaron… editaron muchas situaciones nadamás para verme mal… destrozaron mi carrera…”.

Lady Pepitas dijo que solo exhibieron la parte en la que estaba enojada y desesperada por no conocer la situación médica de su hijo, quien fue golpeado por la policía CDMX y a quien le robaron sus pertenencias.

La funcionaria acusó en el programa de Ciro Gómez Leyva en Gruyó Fórmula que no se ha dado a conocer la otra parte en la que asegura la policía fue grosera y comenzó a agredirla verbalmente.