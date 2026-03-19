La Fiscalía General de Justicia de Ciudad de México (CDMX) anunció una investigación contra funcionaria que se volvió viral por discriminación y abandono de funciones.

En redes sociales se viralizó un video de una funcionaria de la Fiscalía en el Estadio Olímpico Universitario, a quien se le apodó Lady Pepitas, por discriminar a otra servidora pública.

La agresión fue en contra de una elemento de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), a quien señaló “no son iguales”, ya que a los policías los quitaron de vender pepitas.

Lady Pepitas: Fiscalía CDMX investiga a funcionaria por abandono de funciones

Tras declaraciones de Verónica Domínguez sobre altercado en Ciudad Universitaria, la Fiscalía de CDMX anunció que la funcionaria será investigada por abandono de funciones.

Fiscalía de CDMX investiga a funcionaria por discriminación y abandono de funciones (Captura de pantalla)

Mediante video, la coordinadora de Asuntos Internos de la Fiscalía CDMX, Adriana Greaves, dio a conocer que no tolerarán actos discriminatorios ni el uso del uniforme de manera indebida.

Tras lo cual, la Fiscalía CDMX inició un proceso administrativo disciplinario correspondiente en contra de Verónica Domínguez, en el que la funcionaria podrá defenderse debidamente.

Agregó a su vez que si bien la funcionaria pudo haber sido agredida, debió presentar la denuncia, por lo cual eso no la exime de su responsabilidad sobre la discriminación que cometió.

Debido a que los funcionarios de la Fiscalía CDMX están obligados a conducirse con el máximo respeto hacia la ciudadanía, se comenzará una investigación contra la servidora.

Funcionaria de la Fiscalía CDMX podría ser acreedora a sanciones administrativas

La Fiscalía de CDMX señaló que de confirmarse los actos discriminatorios de la funcionaria, estaría sujeta a sanciones disciplinarias correspondientes

Esto ya había sido mencionado en un primer comunicado tras viralizarse momento en el Estadio Olímpico Universitario, en el que se informó el inicio a la investigación administrativa.

Ya que la Fiscalía de CDMX resaltó que no tolerará sus comentarios discriminatorios ni actos de prepotencia de ninguno de sus funcionarios, ni que abandonen sus funciones en horario laboral.