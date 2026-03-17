La Fiscalía de Ciudad de México (CDMX) ya investiga la conducta de una funcionaria de esa institución por presuntamente discriminar a una policía a las afueras del Estadio CU.

“En relación con un video difundido en redes sociales sobre hechos ocurridos en los alrededores del Estadio Olímpico Universitario, la FGJCDMX informa que la Unidad de Asuntos Internos inició una investigación administrativa”. Fiscalía CDMX

En una tarjeta informativa, la FGJCDMX informó que, en caso de comprobarse una conducta discriminatoria, la funcionaria apodada como “Lady Pepitas” será sujeta a las sanciones correspondientes.

Fiscalía de CDMX investiga a funcionaria por discriminar a policía en CU (Especial)

Fiscalía de CDMX podría sancionar a funcionaria por caso de discriminación a policía en CU

De acuerdo con las autoridades, la funcionaria que aparece en el video está adscrita a la Fiscalía CDMX, por lo que su actuar será investigado hasta esclarecer lo ocurrido.

En caso de comprobarse que la funcionaria incurrió en actos discriminatorios contra la Policía Auxiliar de la SSC, la elemento podría ser sujeta a las sanciones disciplinarias correspondientes.

“La Fiscalía CDMX no tolera conductas de sus integrantes que vulneren o agredan a ninguna persona, sea ciudadana o servidora pública, y actuará conforme a la normatividad aplicable”, se lee en el comunicado.

Fiscalía de CDMX investiga a funcionaria por discriminar a policía en CU

Funcionaria discriminó a policía al defender a familiares alcoholizados, dice SSC

Respecto al video que circula en redes sociales, la SSC de la CDMX explicó que los hechos ocurrieron cuando Policías Auxiliares escoltaban a dos hombres alcoholizados que agredieron a aficionados durante un partido en CU.

“La mujer que aparece en el video y que, al parecer, es familiar de los aficionados, se comportó de forma agresiva y lanzó algunas palabras discriminatorias a una de las oficiales", se explica.

De los hechos tomó conocimiento la Dirección de Inspección Policial de la PA, así como personal de la Dirección General de Asuntos Internos de la SSC para que la policía presentara su denuncia formal ante las autoridades ministeriales.