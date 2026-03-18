Verónica Cecilia Domínguez Rodríguez, funcionaria de la Fiscalía CDMX conocida como Lady Pepitas, denunció que ha sido linchada mediáticamente porque sacaron de contexto el video en el que aparece discriminando a una policía de la CDMX.

“Ya hicieron una historia tan irreal… eso no es el contexto… eso si no lo ponen (los reclamos por el robo del teléfono)… ella no pone el contexto de lo que pasó… yo soy la mala… a mi fue la primera que me ofendió… esta persona fue demasiado grosera, eso sí no lo ponen… es una brutalidad… a mi hijo le robaron su celular… los oficiales empezaron… editaron muchas situaciones nadamás para verme mal… destrozaron mi carrera…” Verónica Cecilia Domínguez Rodríguez. Lady Pepitas

Lady Pepitas dijo que solo exhibieron la parte en la que estaba enojada y desesperada por no conocer la situación médica de su hijo, quien fue golpeado por elementos de la policía CDMX y a quien le robaron sus pertenencias.

La funcionaria acusó en el programa de Ciro Gómez Leyva en Grupo Fórmula que no se ha dado a conocer la otra parte en la que asegura la policía fue grosera y comenzó a agredirla verbalmente.

Lady Pepitas se disculpa con policía pero pide respeto entre mujeres

Lady Pepitas dijo que se disculpó con la policía por discriminar y que “no somos iguales” y presumir sus estudios, no obstante, señaló que debido haber respeto entre mujeres desde el inicio.

“Sé que no son las formas… pero ella tampoco tuvo las formas… sí (me disculpo), yo no tengo inconveniente… somos mujeres… debió haber un respeto entre ambas” Verónica Cecilia Domínguez Rodríguez. Lady Pepitas

Insistió en que las ofensas en su contra iniciaron por parte de la policía y que ella estaba preocupada por saber la situación de su hijo golpeado y de conocer el paradero de sus pertenencias.

Ademas dijo que las agresiones contra sus hijos y su esposo también empezaron por parte de la policía CDMX al interior del Estadio Olímpico Universitario.

“Es una brutalidad… a mi hijo le robaron su celular… los oficiales empezaron” Verónica Cecilia Domínguez Rodríguez. Lady Pepitas

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La funcionaria acusada de discriminación denunció amenazas de muerte como parte de la ola de linchamiento en su contra, además del despido de su hija en su trabajo en una cafetería.

No obstante, dio que ella no ocupó su cargo para afrontar el asunto y que la denuncia contra la policía CDMX la interpusieron sus hijos como ciudadanos.

A pesar de ello, dijo que la policía acompaña a sus elementos y que la Fiscalía de CDMX no la está apoyando, sino el contrario la está buscando para notificarle de un proceso interno.