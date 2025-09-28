¿Qué pasó con el AICM y Metro? Sus operaciones se ven afectadas por las lluvias intensas de hoy sábado 27 de septiembre en la Ciudad de México (CDMX).

A través de sus redes sociales el Aeropuerto Internacional Benito Juárez CDMX y el Metro confirmaron cambios en sus operaciones tras las lluvias, conoce sus actualizaciones.

AICM anuncia afectaciones tras la lluvia intensa del 27 de septiembre

En su cuenta de X, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) dio a conocer ajustes en su operación por lluvias este sábado 27 de septiembre.

Y es que la intensa lluvia provocó que las operaciones en el AICM se lleven a cabo en la pista 05L-23R.

Se estima que estas afectaciones prevalezcan durante las próximas dos horas, por lo que el AICM recomendó a las personas que van a volar consulten con la aerolínea el estatus de su vuelo.

A través de sus redes sociales, algunas aerolíneas como -Viva y Volaris- anunciaron cambios temporales en los despegues y aterrizajes en la CDMX.

Lluvias en CDMX hoy sábado 27 de septiembre: AICM y Metro afectados

Metro pide usuarios de la Línea A tomar precauciones tras la intensa lluvia en la CDMX

El Metro de la CDMX también recurrió a su cuenta de X para informar que la fuerte precipitación pluvial en la zona oriente afectó el servicio de la Línea A.

De manera provisional solo hay servicio de Pantitlán a Guelatao en ambos sentidos.

En el tramo de las estaciones Guelatao-La Paz no hay servicio, por lo que el Metro recomendó a los usuarios tomar sus precauciones.

Aunque ya se trabaja en la zona para restablecer el servicio en su totalidad lo antes posible, todavía no se tiene informes de cuánto se tardará.

Incluso algunos usuarios han reportado un retraso en toda la línea y han señalado que los trenes no avanzan.