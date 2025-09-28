¿CDMX se desquicia por las fuertes lluvias? Este sábado 27 de septiembre se activaron cuatro alertas en las 16 alcaldías.

Las autoridades de la Ciudad de México (CDMX) pronostican fuertes lluvias y posible caída de granizo en las demarcaciones.

Estas son las cuatro alertas que se activaron en la CDMX por las lluvias de este 27 de septiembre

La lluvia no da tregua en la CDMX y este 27 de septiembre se activaron cuatro alertas que impactan en las 16 alcaldías.

Estas son las 4 alertas que activó la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), con los peligros y recomendaciones asociadas a cada una de ellas:

Alerta púrpura: Intensificación de lluvias y posible caída de granizo, se pueden generar inundaciones, deslaves, desbordamientos de ríos y corrientes de agua en calles y avenidas.

Se recomienda seguir recomendaciones de Protección Civil y si se vive en una zona de riesgo de inundación guardar documentos importantes en bolsas de plástico selladas y desconectar aparatos.

Lluvias desquician la CDMX (@SGIRPC_CDMX / X )

Alerta roja: Lluvias fuertes que pueden generar encharcamientos, caída de ramas y árboles, además de deslaves en laderas.

Se recomienda seguir recomendaciones de Protección Civil y si se vive en una zona de inundación guardar sus documentos, además de evitar cruzar puentes cuando el nivel de los ríos sea alto.

Alerta naranja: Lluvias fuertes que pueden generar encharcamientos e inundaciones.

Se recomienda no cruzar calles o avenidas con corriente de agua, resguardar a niños y adultos mayores y evitar refugiarse bajo árboles.

Alerta amarilla: Lluvias fuertes que pueden generar encharcamientos, corrientes sobre avenidas y caída de ramas y árboles.

Se recomienda retirar la basura de las coladeras, cerrar puertas y ventanas, no cruzar calles o avenidas con corriente de agua y si es necesario salir usar paraguas o impermeable.

¿Cuáles son las demarcaciones afectadas por cada una de las alertas de este 27 de septiembre?

Estas son las demarcaciones en las que se activó cada una de las alertas por parte de la SGIRPC:

Alerta púrpura: Iztapalapa Alerta roja: Venustiano Carranza Alerta naranja: Gustavo A. Madero, Iztacalco, Milpa Alta, Tláhuac y Xochimilco. Alerta amarilla: Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo y Tlalpan.