La Fiscalía General de Justicia de Ciudad de México (CDMX) ofrece 500 mil pesos como recompensa a quien dé información útil sobre Ana Amelí García, desaparecida en el Ajusco.

La recompensa de 500 mil pesos fue publicada en la Gaceta Oficial de la CDMX en su edición del lunes 25 de mayo, parte del acuerdo FGJCDMX/17/2026.

Acuerdo FGJCDMX/COR/ORD01/11/2026 por el que se ofrece recompensa a quien o a quienes proporcionen información veraz y útil, que coadyuve eficaz, eficiente, efectiva y oportunamente a la localización de Ana Ameli García Gámez. Gaceta Oficial de la CDMX

La publicación de la recompensa se compartió a poco más de 10 meses de la desaparición de Ana Amelí García el 12 de julio de 2025, en el Pico del Águila, CDMX.

Ana Amelí García: Fiscalía de CDMX ofrece 500 mil pesos por información de su paradero

Tal como se lee en la Gaceta Oficial, la Fiscalía de CDMX ofrece recompensa para quienes proporcionen información veraz y útil para la localización de Ana Amelí Garcia Gámez .

Ana Ameli García, joven estudiante desaparecida en Tlalpan (Cortesía )

O para quien tenga información sobre él o los responsables de la desaparición de Ana Amelí García, ya sea paradero o identificación, como parte de las diligencias de la investigación.

La notificación también señala que la entrada en vigencia de la recompensa se da un día después de la publicación, es decir, este martes 26 de mayo 2026.

El monto es por 500 mil pesos, sin embargo, se divide a la mitad: 250 mil pesos para quienes ayuden en la localización de Ana Amelí García y lo restante en caso de dar con los responsables.

En caso de tener información sobre Ana Amelí García, la Fiscalía da apertura para presentarla en cualquier momento del día, los 365 días del año, ya sea en sus instalaciones o:

Correo electrónico: recompensas@fgjcdmx.gob.mx

Número telefónico: 5553455400

Ana Amelí García: Esto es lo que sabe la Fiscalía de CDMX 10 meses de su desaparición

En la Gaceta Oficial y como parte del acuerdo para la recompensa, la Fiscalía de CDMX compartió detalles sobre la investigación para localizar a Ana Amelí Garcia.

Entre ellos, que se agotaron las líneas de investigación para localizar a Ana Amelí a 10 meses de su desaparición, cuya carpeta es la CI-EFDMDFDBP/C/UI-1 C/D/01383/07-2025.

La Fiscalía de CDMX añade que el Comité para el Otorgamiento de Recompensas decidió en abril de 2026 el conveniente ofrecer la recompensa, mediante el acuerdo FGJCDMX/COR/ORD01/11/2026.

El mismo fue aprobado por unanimidad en procuración de la justicia y localizar a Ana Amelí Garcia y los responsables de su desaparición.