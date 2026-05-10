Durante la marcha de las madres buscadoras, Vanessa Gámez, madre de Ana Amelí García Gámez —joven desaparecida en el Ajusco y estudiante de la UNAM— aseguró que no hay “nada que celebrar” este 10 de mayo de 2026.

“Hoy 10 de mayo, nosotras no tenemos qué celebrar. Es un día en el que no tenemos nada que celebrar y lo que estamos exigiendo es que nos regresen a nuestros hijos” Vanessa Gámez, madre de Ana Amelí, joven desaparecida en el Ajusco

Este domingo 10 de mayo de 2026, en la Ciudad de México (CDMX) se realiza la Mega Marcha de las Madres Buscadoras por las personas desaparecidas, la cual partió del Monumento a la Madre rumbo al Ángel de la Independencia.

Cientos de madres buscadoras y familiares de personas desaparecidas en México participan en la movilización con una exigencia en común: encontrar a sus seres queridos y obtener respuestas de las autoridades.

Colectivos de personas desaparecidas protestaron horas antes rumbo al estadio Banorte. (Cuartoscuro / Rogelio Morales Ponce)

“Merecemos que regresen a casa”: madre de Ana Amelí exige respuestas

Durante su testimonio para Reforma, Vanessa Gámez también acusó al gobierno de actuar con “indolencia” ante la crisis de desapariciones que enfrenta el país.

La madre buscadora señaló que, como muchas otras mujeres, debería estar celebrando el Día de las Madres y no buscando a su hija desaparecida. Además, afirmó que todas las familias merecen que sus seres queridos regresen a casa.

“Ha sido un shock para todas nosotras las que no tenemos un hijo hoy en casa, con el cual hemos convivido media vida, 20 años, y hoy no está con nosotros. No sé por qué el gobierno y la Presidenta, que es mujer, es indolente y apática. Debería buscarlos hasta el cansancio porque son ciudadanos de este país y merecemos que regresen a casa” Vanessa Gámez, madre de Ana Amelí, joven desaparecida en el Ajusco

Vanessa Gámez exigió al Gobierno federal que le devuelva a su hija, desaparecida desde hace 10 meses, quien ya no volvió a casa después de tratar de seguir una excursión en el Ajusco en la zona del Pico del Águila.

Este 10 de mayo de 2026 representa el primer Día de las Madres que pasa sin ella.

Madres buscadoras exigen terminar con la corrupción en casos de desaparición

Durante la marcha, madres buscadoras también pidieron a la Secretaría de Gobernación terminar con la corrupción relacionada con los casos de desaparición en México.

Asimismo, solicitaron mayor empatía por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum y de la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, ante el dolor y la exigencia de justicia de miles de familias afectadas por las desapariciones en el país.