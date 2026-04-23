La titular de la Fiscalía de la Ciudad de México (CDMX), Bertha Alcalde, detalló cuál sería el vínculo entre el hombre del elevador y la mujer que aparece en un video difundido por la familia de Juan Jesús.

“Él lo que dice es que en ese momento tenía una relación con esa mujer, una relación consensuada” Bertha Alcalde, fiscal de CDMX

En entrevista para Radio Fórmula, la fiscal explicó que el hombre del elevador y la joven presuntamente eran pareja en el momento en el que se grabaron las imágenes el 7 de abril, una semana antes del feminicidio de Edith.

Caso de Edith Guadalupe. Hombre mayor y una joven en el elevador del edificio

Bertha Alcalde detalló que el hombre del elevador y la joven eran pareja

Según informó Bertha Alcalde, el hombre que aparecía tocando a una mujer ya fue citado por las autoridades para explicar la situación mostrada en un video grabado por la cámara de un elevador.

En ese sentido, comentó que el sujeto dio a las autoridades la información de la mujer, aparentemente su expareja, quien ya está siendo contactada por la Fiscalía de la CDMX.

“Es muy importante que nosotros podamos investigar si no hay otros hechos delictivos que correspondan a este vídeo y estar 100% seguros que no hay ninguna relación entre esto y el feminicidio de Edith” Bertha Alcalde, fiscal de CDMX

Sobre este video, Bertha Alcalde reiteró que hasta ahora no hay ningún indicio que vinculen al hombre ni al video con el feminicidio de Edith.

Agregó que la Fiscalía de la CDMX confirmó que el hombre reside en ese edificio junto a su esposa, con quien se encontraba durante las horas en las que ocurrió la agresión el 15 de abril.

Fiscalía CDMX agotará todas las líneas de investigación

Bertha Alcalde señaló que, aunque Juan Jesús ya está detenido, la Fiscalía CDMX continuará con las investigaciones para esclarecer lo ocurrido detrás del feminicidio de Edith Guadalupe, incluido el tema de trata de personas.

“Estamos obligados a investigar. Como ya lo dije, la investigación no se cierra... Estamos definitivamente yendo al fondo de esta situación", sostuvo Alcalde.