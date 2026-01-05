Exmilitar de nombre Eduardo M.L fue detenido en Oaxaca por tentativa de feminicidio y quedó a disposición del Ministerio Público.

Es acusado de feminicidio luego de prenderle fuego a su pareja tras negarse a ingerir bebidas alcohólicas con él.

Detienen a exmilitar en Oaxaca por tentativa de feminicidio

Elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones detuvieron a un exmilitar oaxaqueño tras ser acusado de tentativa de feminicidio y quedó a disposición del Ministerio Público.

Exmilitar es detenido en Oaxaca por tentativa de feminicidio (@fronterainfo / X )

Las autoridades de justicia de Oaxaca informaron que el hombre le prendió fuego a su esposa por no “seguir la fiesta” con él.

Información preliminar indica que la mujer, cuyas iniciales son I.M, se encontraba descansando tras su jornada laboral.

En ese momento llegó su esposo en estado de ebriedad para pedirle que siguiera “la fiesta” con él.

La mujer se negó a consumir bebidas alcohólicas con él y le pidió que ya dejará de tomar, ante la negativa el hombre se enojó.

El hombre identificado como Eduardo M.L tomó una botella de alcohol y se la roció a su esposa , posteriormente le prendió fuego.

Ante los gritos de la mujer, sus familiares salieron en su auxilio logrando sofocar el fuego.

Después de prender fuego a su esposa, Eduardo salió huyendo del lugar.

Los hechos habrían ocurrido durante las primeras horas del 1 de enero.

Al interior de una vivienda ubicada en las calles Pacífico y Francisco I. Madero, en el barrio Grande en San Pedro Jicayán, del municipio de Jamiltepec, en la costa de Oaxaca.

Este es el estado de salud de la mujer a la que el exmilitar le prendió fuego en Oaxaca

Los familiares de la mujer la llevaron a la unidad médica de Pinotepa Nacional, Oaxaca, donde fue reportada con quemaduras graves .

Debido a sus lesiones por quemaduras en diferentes partes del cuerpo, los familiares de la víctima piden ayuda para trasladarla a un hospital de alta especialidad para que pueda ser tratada de mejor manera.

Tras denunciar el ataque, la Agencia del Ministerio Público abrió una carpeta de investigación con perspectiva de género.

Gracias a los trabajos ministeriales fue posible obtener una orden de aprehensión contra el esposo de la víctima.

El exmilitar fue detenido y se abrió una investigación en su contra para recabar los datos de prueba necesarios para presentar al imputado ante al Juez.

Eduardo permanece detenido por el delito de intento de feminicidio y resistencia del arresto.