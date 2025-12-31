Este Fin de Año comienza con complicaciones para los viajeros del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) porque un banco de niebla paraliza los aterrizajes.

El AICM amaneció con un banco de niebla este 31 de diciembre, en el último día del año el frente frío número 25 dejará de afectar a México, sin embargo, la masa de aire ártico asociada al frente cubrirá el noreste, oriente y sureste de México.

Mientras que persistirá el ambiente muy frío a frío con heladas en entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central, incluyendo al Valle de México, y con bancos de niebla en el oriente y sureste del país.

Aerolíneas suspenden o modifican vuelos y aterrizajes por banco de niebla que paraliza el AICM en un Fin de Año con complicaciones

Debido al banco de niebla que se reportó a primera hora de este 31 de diciembre aerolíneas como Viva Aerobus y Aeroméxico informaron a sus pasajeros de posibles suspensiones o modificaciones en sus vuelos.

Por su parte Viva Aerobus en sus redes sociales dio a conocer que por las condiciones climatológicas adversas en el AICM se suspendían los siguientes vuelos:

VB1392 con origen en la Ciudad de México (AICM) y destino Guadalajara

VB1393 con origen en Guadalajara y destino en la Ciudad de México (AICM)

VB1120 con origen en la Ciudad de México (AICM) y destino Monterrey

VB1121 con origen en Monterrey y destino la Ciudad de México (AICM)

Adicionalmente a través de redes sociales, el AICM dio a conocer de la presencia de un banco de neblina en el aeropuerto, y por seguridad de las operaciones estas se encuentran suspendidas en los aterrizajes.

Agregó que los despegues se llevan a cabo con normalidad por ahora.

Esta mañana debido a presencia de un banco de neblina en el aeropuerto, por seguridad de las operaciones, se encuentran suspendidas los aterrizajes. Los despegues se llevan a cabo con normalidad

Aunque no dio un tiempo estimado de la suspensión de las operaciones en el aeropuerto.

En redes pasajeros presentan sus quejas y dudas ante esta suspensión esperando obtener respuesta del estatus de sus vuelos.