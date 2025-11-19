El cantante Christian Nodal de 26 años de edad, se presentó en el Reclusorio Oriente para el proceso legal que tiene con Universal Music, destacándose que no fue vinculado a proceso.

Pese a que Universal Music ha señalado a Christian Nodal y sus padres de haber falsificado al menos 30 contratos, las autoridades no lo vincularon a proceso.

Christian Nodal se libra de ser vinculado a proceso en la demanda de Universal Music

Aunque la llegada de Christian Nodal para su audiencia en el Reclusorio Oriente se vio envuelta en caos, la audiencia terminó sin su vinculación a proceso por el caso de Universal Music.

Luego de una demanda que el cantante interpuso a Universal Music para poder utilizar algunas de sus primeras canciones, el sello discográfico doblegó acciones al acusarlo de falsificación de documentos.

Ante ello, había posibilidad de que el cantante y sus papás pudieran ser vinculados a proceso, pero autoridades lo deslindaron de ello desechando la demanda en la parte penal.

Christian Nodal y sus padres, Jaime González y Cristy Nodal. (Agencia México)

Según lo informado por Sale el Sol, la jueza desestimó las pruebas presentadas por Universal Music contra Christian Nodal por falsificación resultando que la parte penal quedó eliminada hasta ahora.

En lo que respecta a los padres de Christian Nodal, en un comunicado del cantante se aclaró también fueron a la audiencia debido a que el sello discográfico también los señala, pero tampoco fueron vinculados a proceso.

Comunicado de Christian Nodal sobre su proceso legal. (@starmediaconsulting)

Cabe destacar que Christian Nodal no está totalmente librado, de modo que Universal Music aún puede presentar más pruebas contra el cantante lo que sería una ratificación de la demanda.

Christian Nodal aún debe enfrentar el proceso civil con Universal Music

Christian Nodal y sus padres libraron -hasta el momento- su vinculación a proceso por falsificación de documentos acusada por Universal Music, pero aún queda la demanda civil.

Aunque la demanda penal fue desestimada, aún existe el proceso inicial siendo el que el cantante interpuso ante el sello discográfico para el uso de sus canciones y regalías, “mis masters”, dijo Christian Nodal.