El Fiscal General del Estado de Coahuila, Federico Fernández Montañez, aseguró que Chris Hernán, de 26 años de edad, murió “por accidente” tras ser detenido por la policía municipal de Torreón.

“Está totalmente descartado que se trate de un homicidio. Lamentablemente se dieron algunas circunstancias accidentales que provocaron esta tragedia” Federico Fernández Montañez, fiscal de Coahuila

Los primeros reportes indicaban que el joven salió a festejar su cumpleaños en un bar de Torreón llamado Mr Rabbit el pasado domingo 19 de enero, junto con un grupo de amigos.

Sin embargo, al no poder pagar la cuenta, el personal del bar solicitó la intervención de las autoridades, quienes lo detuvieron a pesar de que Chris Hernán y sus amigos dejaron objetos personales como garantía.

Fiscal de Coahuila asegura que Chris Hernán murió por una caída tras ser detenido

Según indicó el Fiscal de Coahuila, la muerte de Chris Hernán no se trató de un homicidio causado por policías, sino que se trató de un accidente “derivado de una caída de su propia altura”.

En presencia de familiares de Chris Hernán, el Fiscal de Coahuila informó que hay evidencia suficiente para descartar un homicidio, incluidos videos que fueron previamente mostrados a la familia.

“Con la autorización de la familia, lo digo tal cual: fue un accidente, una caída de su propia altura. Eso no significa que no existan otras acciones u omisiones que se analicen por otra vía, pero no por un homicidio, y eso hay que dejarlo claro” Federico Fernández Montañez, fiscal de Coahuila

Asimismo, precisó que no se trató de una falta de cumplimiento en los protocolos de actuación por parte de elementos de la policía, aunque señaló que aun así se investigarán otras omisiones por parte del personal.

En entrevista para medios, la madre de Chris Hernán también confirmó que la muerte del joven se trató de un accidente, descartando que el joven haya sido víctima de torturas.

“Con lo que me mostraron, me voy convencida de que mi hijo resbaló. Lo que vi fue totalmente diferente a lo que se decía. Eso me da tranquilidad de saber que mi hijo no fue torturado”, expresó.