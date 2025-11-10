Con profundo dolor, familiares, amigos y vecinos despidieron a Erick Omar, joven de 21 años presuntamente asesinado por policías en la alcaldía Venustiano Carranza, en CDMX. Exigieron justicia durante su último adiós.

Entre lágrimas, música y consignas, la comunidad recordó a “El Uno”, como era conocido en La Merced. Su sepelio se convirtió en una exigencia colectiva contra la impunidad.

Despedida entre música, cariño y exigencia de justicia para el comerciante Erick Omar

El velorio de Erick Omar se llevó a cabo en su hogar, ubicado detrás del mercado de La Merced. Desde allí partió una caravana que recorrió avenidas principales hasta el Panteón de Dolores.

Durante el trayecto, amigos y familiares llevaron música, flores y mensajes de despedida. Las calles se llenaron de aplausos y gritos pidiendo justicia por su muerte.

Cortejo fúnebre de Erick Omar (Captura de video)

El joven fue golpeado y presuntamente asesinado por tres policías la noche del martes, tras una detención indebida. Vecinos grabaron los hechos y difundieron los videos en redes sociales.

En las grabaciones se observa cómo los agentes arrastran al joven antes de subirlo a una patrulla. Horas más tarde, sus familiares fueron informados de su muerte bajo custodia.

El cortejo fúnebre inició con música de “El Rey”, tema favorito de Erick. Decenas de vehículos, entre ellos tres microbuses, acompañaron el recorrido con claxonazos y porras.

“Cabo”, el perro de Erick, viajó en la carroza a los pies de su dueño y lo acompañó hasta su sepultura. El animal permaneció junto al féretro durante toda la ceremonia.

Los asistentes recordaron al joven comerciante por su carisma y su “buen ángel”. Locatarios de La Merced expresaron su tristeza y despidieron a “El Uno” con cerveza, música y lágrimas.

Antes de ingresar al Panteón, amigos realizaron el último pase de lista y prometieron no detener su exigencia. “Esto no se quedará así”, gritaron entre aplausos y dolor compartido.