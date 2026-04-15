A 24 horas de la fuga de agua que se registró en la colonia Torres de Potrero, en alcaldía Álvaro Obregón, una de las familias afectadas revela haber abierto un boquete para reducir riesgos.

Frente a cámaras de Telediario, la familia Ramírez dijo haber roto parte de una de sus paredes debido a que la fuga de agua penetró en su hogar.

Debido a que el líquido comenzaba a subir tuvieron que abrir un boquete para que tuviera una salida y no se estancara.

No obstante, aunque redujeron el riesgo, el evento dañó sus muebles, electrodomésticos y mojó gran parte de su ropa, incluso la que se encontraba al interior de cajones.

“La pasamos mal. Estamos aquí angustiados por los hechos, viendo qué se puede rescatar de ropa, la estamos sacando de los muebles... Todo está mojado, está la marca de agua, es pérdida total” Claudia Ramírez

Familia afectada por fuga exige apoyo por parte de las autoridades

De acuerdo con Claudia Ramírez, residente de la colonia Torres de Potrero, Protección Civil y Servicios de emergencia ayudaron a controlar la fuga e hicieron trabajos de limpieza, pero no han cumplido con el apoyo que les prometieron.

#CDMX 🔴 | Ayer dos vehículos y 12 viviendas resultaron afectadas por una mega fuga de agua en calles de la Colonia Torres de Potrero en @AlcaldiaAO. 🌊⚠️



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Asegura que el alcalde de Álvaro Obregón se personificó para decir que se les brindaría apoyo, pero temen que no cumpla.

“Vinieron a hacer solo acto de presencia y ahorita no nos han dado respuesta... El alcalde de Alvaro Obregón dijo que se harían responsables, pero ese es el problema que no hay para cuándo. Se les exige que hagan algo” Claudia Ramírez

En cuanto al boquete que la familia tuvo que abrir para que el agua no se estancara y causará más daño a su vivienda, Claudia Ramírez informa que Protección Civil le aseguró que mandaría un arquitecto para una valoración, pero hasta el momento nadie ha atendido este tema.

“Dijeron que estaba sensible, que lo iban a valorar, que iban a venir y todavía no lo han hecho. Dijeron que el muro estaba mal, que estaba despegado y que vendría el arquitecto, pero no han venido” Claudia Ramírez

▶️ “La pasamos mal y estamos angustiados”: vecinos afectados por la megafuga en la colonia Torres de Potrero, en la alcaldía Álvaro Obregón, reportan fuertes pérdidas materiales y daños en sus domicilios.



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Cabe mencionar que esta familia no es la única afectada. Aunque autoridades informaron que solo 5 viviendas tienen afectaciones a causa de la filtración de agua, vecinos aseguran que son más y que hay dos vehículos dañados.