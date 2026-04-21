El Instituto Politécnico Nacional (IPN) informó que dio por concluido el convenio de colaboración que mantenía con la Fundación Politécnico A.C. y anunció la creación de una nueva asociación civil con el objetivo de garantizar certeza y continuidad en el manejo de aportaciones voluntarias destinadas a la comunidad académica.

De acuerdo con el posicionamiento institucional, la decisión fue tomada desde el pasado 11 de julio de 2025, luego de que el instituto consideró que se había limitado su participación en la toma de decisiones y en la administración de recursos dentro de la fundación.

IPN aclara manejo de recursos tras ruptura con Fundación

La institución educativa explicó que esta medida busca proteger los intereses de estudiantes, docentes y trabajadores, además de asegurar que los recursos obtenidos por medio de donaciones sean utilizados conforme a sus fines académicos y educativos.

Además, se señaló que tanto la administración central como su director general, Arturo Reyes Sandoval, han privilegiado en todo momento el bienestar de la comunidad politécnica. También reiteró que mantendrá una postura firme para resguardar las aportaciones voluntarias y evitar cualquier uso ajeno a los objetivos educativos de la institución.

En el mismo comunicado, el Politécnico aclaró que la situación relacionada con estudiantes becados en el extranjero proviene de un convenio firmado entre Fundación Politécnico A.C. y Queen Mary University of London.

Según el instituto, dicho acuerdo incluyó una bolsa aproximada de 200 millones de pesos destinada precisamente para cubrir este tipo de apoyos académicos internacionales.

Por ello, el IPN señaló que cualquier retraso o falta de pago en becas correspondería a decisiones tomadas por la fundación y no por la institución educativa.

Finalmente, el Instituto Politécnico Nacional afirmó que continuará defendiendo a su comunidad frente a campañas de desprestigio y reiteró su compromiso con una administración transparente de recursos.