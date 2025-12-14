Se ha señalado una posible fuga de Marianne Gonzaga, después del cierre de sus redes sociales, por lo que incluso se dio a conocer habría una Alerta Amber por su hija.

Esto pese a que enfrenta un proceso de libertad condicional por agredir a Valentina Gilabert -de 19 años de edad- que le impediría abandonar el país.

¿Dónde está Marianne Gonzaga? Cierre de sus redes sociales genera especulación sobre su paradero

Marianne Gonzaga se volvió a colocar en medio de la polémica luego de que desactivó sus redes sociales y previamente, anunció un viaje en lo que no parecía ser territorio mexicano.

Marianne Gonzaga, creadora de contenido. (@marianne_rc)

Usuarios aseguraron que, al intentar acceder a sus cuentas oficiales, estas ya no aparecían disponibles.

Hasta el momento se desconoce si Marianne Gonzaga desactivó voluntariamente sus redes, es una suspensión temporal o una restricción derivadas de denuncias.

Hasta el momento, no existe una confirmación de autoridades mexicanas que indique que Gonzaga haya huido del país, ni tampoco reportes formales de que haya violado los términos de su libertad condicional.

Marianne Gonzaga cierra redes (Captura de pantalla )

Las dudas sobre el paradero de Marianne Gonzaga comenzaron hace aproximadamente una semana cuando José Manuel Becerril Said declaró que la influencer y su hija vivían en Cancún.

Horas después Marianne Gonzaga publicó un video en el que aparece junto a su hija en lo que parece ser una habitación de hotel.

Marianne Gonzaga simula cantar la frase “Se les fugó Baltazar” del corrido del mismo nombre, este gesto provocó que se especulará sobre si la influencer ya había abandonado el país.

Si se confirma que Marianne Gonzaga abandonó el país sin notificación previa, podría tener implicaciones legales.

¿Existe una alerta Amber por la hija de Marianne Gonzaga? Esto se sabe tras desconocerse su paradero

En medio de la incertidumbre por la ubicación de Marianne Gonzaga, Juan Manuel Becerril Llata, abogado y padre de José Manuel Becerril Said, realizó una publicación donde habla sobre un caso de sustracción de menor de edad.

En su publicación, el exsuegro de Marianne Gonzaga escribió que debido a la sustracción de una infanta se activo la alerta Amber y todos los protocolos para recuperarla.

“En estos días me ha tocado trabajar mucho en un caso de sustracción de una infanta. Ya se activó la alerta Amber y están puestos en acción todos los protocolos institucionales para recuperarla de su sustracción por las policías” Juan Manuel Becerril Llata

Juan Manuel Becerril Llata incluso destacó que estas acciones podrían provocar que la persona que sustrajo a la menor pierda la patria potestad y ya no podría hacer nada.

“Además, siempre les digo como abogado a mis clientes cuando se atreven a sugerir la locura de escaparse con sus hijos e incumplir una orden de un juez de entregarlos, si así se determinó, que no lo hagan en principio por proteger a los menores, y adicionalmente, porque ello puede ser causa de pérdida de la patria potestad de los padres, y ahí sí ya no habría remedio ni nada” Juan Manuel Becerril Llata

Aunque no mencionó nombres, usuarios tomaron el mensaje de Juan Manuel Becerril Llata como una indirecta a Marianne Gonzaga.

Habría Alerta Amber por la hija de Marianne Gonzaga (Juan Manuel Becerril Llata / Facebook )

La familia de José Manuel Becerril Said ha declarado que Gonzaga estaría utilizando a la menor como “moneda de cambio” o “trofeo” para obtener beneficios en redes sociales.

Por su parte, Marianne Gonzaga denunció presuntas acciones cuestionables de parte del padre de su niña, como posesión de armas de fuego y consumo de estupefacientes.