Los abogados de Marianne Gonzaga han solicitado que se suspenda la Alerta Amber para localizar a Emma, la cual fue solicitada previamente por el padre de la menor, José Said.

La alerta de búsqueda fue activada luego de que Marianne Gonzaga no asistiera a una audiencia judicial en la que debía presentar a su hija, tal como lo ordenó un juez desde el 5 de diciembre de 2025.

En reiteradas ocasiones, el padre de José Said ha mencionado que Marianne Gonzaga no se encuentra en las facultades necesarias para cuidar a su hija, dejando como precedente el ataque contra Valentina Gilabert.

José Said Becerril con su hija Emma. (Facebook/juan.m.becerril)

¿Marianne Gonzaga podría ir a la cárcel tras activarse la Alerta Amber?

Aunque Marianne Gonzaga ya estuvo presa durante aproximadamente cinco meses en 2025 por apuñalar a Valentina Gilabert, más de uno se pregunta si nuevamente volverá a prisión tras activarse la Alerta Amber.

Por ahora, se sabe que la influencer no volverá a prisión por no presentar a su hija como lo dictaba la orden judicial, pues el juez familiar del caso no tiene facultades para dictar una orden de aprehensión.

Para ser detenida, tendría que abrirse una carpeta de investigación en Cancún —lo cual no ha sucedido— debido a que la sustracción de la pequeña Emma se habría registrado en Quintana Roo.

En medio de las acusaciones, Marianne Gonzaga se ha limitado a subir fotos de su hija a redes sociales.

Marianne Gonzaga, creadora de contenido. (@marianne_rc)

José Said dice temer por la integridad de Emma

De acuerdo con José Said, se activó la Alerta Amber ante el temor de que Marianne Gonzaga escapara de México para no tener que presentar a su hija.

Incluso, ha dicho temer por la integridad de la menor, pues acusa que la nueva pareja de Marianne Gonzaga lo ha amenazado de muerte.

“Su pareja me amenazó de muerte, entonces no sé si le pueda llegar a hacer algo a la bebé con tal de dañarme a mí, eso hace como 4 meses cuando empezó a perder el juicio legalmente”. José Said

José Said ha dicho, junto a su abogado, que ellos no le quieren quitar a Emma a Marianne, únicamente quieren asegurarse de que ella es una persona sana para cuidarla.