José Said Becerril, expareja de Marianne Gonzaga, asegura que se está monetizando con la imagen de su hija y su abogado da 24 horas para que entreguen a la menor porque ganaron la custodia.

Marianne Gonzaga de 18 años de edad, ya había contado que José Becerril buscaba quitarle la custodia de su hija Emma, pero no que debía entregarla inmediatamente a él.

Ex de Marianne Gonzaga obtiene custodia de su hija; la acusa de monetizar con la menor

José Said Becerril, el ex de Marianne Gonzaga y padre de su hija, obtuvo la custodia de la menor de edad, luego de que una juez la dictó, pero la creadora de contenido no la ha entregado.

En una entrevista para Imagen Noticias con Nacho Lozano, José Said Becerril rompió el ‘anonimato’ para salir a aclarar qué pasa con la custodia de Emma, su hija.

El joven aseguró que a su perspectiva Marianne Gonzaga está monetizando con la imagen de su hija en redes sociales al usarla para la creación de contenido.

“Para ella Emma es como un ‘yo gané, voy a exprimirla y sacar todo lo que pueda (...) Para ella es una moneda de cambio, es como un accesorio”. José Said Becerril, expareja de Marianne Gonzaga.

Por otra parte, el padre y abogado de José Said Becerril, apuntó que tras pedir la custodia de la menor, una juez se las otorgó, pero Marianne Gonzaga no ha entregado a la menor.

José Said Becerril con su hija Emma. (Facebook/juan.m.becerril)

Negando que haya existido corrupción como Marianne Gonzaga ha señalado, en la obtención de la custodia, José Manuel Becerril aseguró que ellos se hicieron cargo de todos los gastos de Emma el tiempo que ella estuvo detenida por apuñalar a Valentina Gilabert.

Asimismo, el abogado aseguró que daba 24 horas a Marianne Gonzaga para cumplir con la entrega de la menor de edad y retractarse de la difamación que ha hecho sobre su persona para no actuar legalmente.

“Si en 24 horas no hay una retractación abierta, aclara, de las falsedades, calumnias que hizo Marianne, habrá consecuencias legales y no es lo mismo la ley blanda y flexive de justicia para adolescentes que la que ya impacta en los adultos”. José Manuel Becerril, abogado.

Cabe destacar que la expareja de Marianne Gonzaga explicó que su deseo no es que esta no vea a Emma sino que esté en “condiciones” de cuidarla.

“Queremos que esté habilitada clínicamente [Marianne Gonzaga] para que tenga las herramientas necesarias de poder lidiar con una bebé”. José Manuel Becerril, abogado.

Marianne Gonzaga tiene derecho a criar a su hija pese a su delito

José Said Becerril, la expareja de Marianne Gonzaga, obtuvo la custodia de la hija que tienen en común, pero la creadora de contenido tiene derecho de criar a Emma pese a su delito.

Según la abogada Marcela Torres, lo que la ley ve es el “interés superior del menor” señalando que “ni a las madres” que están en la cárcel se les priva de la convivencia con sus hijos.

“Parece más quererla castigar de por vida [a Marianne Gonzaga] que interesarle el interés de Emma, ni a las madres en prisión se les separa totalmente de sus hijos, menos a una menor de edad que quedó sin antecedentes penales”. Marcela Torres, abogada.

Por otra parte, argumentó que Marianne Gonzaga muestra pruebas psiquiátricas que la diagnostican bien, además de que pareciera que el abogado de José Said Becerril busca “castigarla” por un delito que hizo siendo menor de edad y que la ley la protege.