José Said Becerril, exnovio de Marianne Gonzaga, fue señalado de agredirla física y psicológicamente durante su noviazgo.

Han pasado 7 meses desde que Marianne Gonzaga atacó a Valentina Gilabert, de 18 años de edad, y la influencer compartió un video para revelar que fue víctima de violencia.

¿Quién es José Said Becerril? Ex novio de Marianne Gonzaga Rodríguez

José Said Becerril se volvió viral tras darse a conocer que fue pareja de Marianne Gonzaga y novio de Valentina Gilabert.

Un ‘triángulo amoroso’ entre los adolescentes desató los hechos ocurridos en febrero de 2025, cuando Marianne Gonzaga apuñaló más de 12 veces a Valentina Gilabert.

Tras recuperarse del ataque, Valentina Gilabert y José Said continuaron con su relación amorosa.

Marianne Gonzaga Rodríguez y su ex novio (＠marianne_rc / Instagram)

¿Qué edad tiene José Said Becerril?

Se desconoce la edad de José Said Becerril.

¿Quién es la pareja de José Said Becerril?

José Said Becerril mantuvo una relación con la influencer Marianne Gonzaga Rodríguez y tuvieron una hija juntos.

Luego de su separación, José Said Becerril comenzó una relación de pareja con Valentina Gilabert.

Marianne Gonzaga tendría limitado el contacto con su hija por José Said Becerril (Eduardo Díaz / SDPnoticias)

¿Qué signo zodiacal es José Said Becerril?

Al no conocer la fecha de nacimiento de José Said Becerril, no se puede determinar su signo zodiacal.

¿Cuántos hijos tiene José Said Becerril?

José Said Becerril tiene una hija de 6 meses de nombre Emma, fruto de su relación con Marianne Gonzaga Rodríguez.

José Said Becerril en el parto de Marianne Gonzaga. (TikTok/ @mariannerc / Tomada de video)

¿Qué estudió José Said Becerril?

Se desconoce el grado de estudios de José Said Becerril, ex novio de Marianne Gonzaga Rodríguez.

¿En qué ha trabajado José Said Becerril?

Por el momento, hay varios aspectos que se desconocen de José Said Becerril, tales como sus recientes trabajos.

Marianne Gonzaga acusa a José Said de agredirla durante su noviazgo

El 30 de septiembre de 2025, Marianne Gonzaga compartió un video con las conversaciones con José Said, donde loa acusaba de agredirla física y psicológicamente.

Marianne Gonzaga asegura que José Said la llegó a empujar y hasta ahorcar.

La influencer también compartió una llamada donde José Said buscaba persuadir para que abortara.

“Nada justifica lo que hice, JAMÁS, porque finalmente fue un delito. Hoy hablo de esto no para revivir el pasado, sino porque no quiero que ninguna mujer vuelva a atravesar un patrón como el mío” Marianne Gonzaga

Además, Marianne Gonzaga acusa a José Said de no dejarla ver a su hija , a pesar de que no hay restricciones legales para que no conviva con la menor.

“No tengo restricción alguna para ver a Emma, ni impedimento legal alguna para estar con ella” Marianne Gonzaga

Marianne Gonzaga publicó un video del día que atacó a Valentina Gilabert, donde asegura que José Said estaba más preocupado por recuperar su chamarra, que por auxiliar a la afectada.

José Said Becerril es el ex novio de Marianne Gonzaga Rodríguez

En las últimas horas se ha dado a conocer que las autoridades mexicanas detuvieron a la influencer Marianne Gonzaga Rodríguez.

Luego de que intentara matar a la nueva novia de su ex pareja, José Said Becerril, apuñalándola con un cuchillo.

El hecho ocurrió en el complejo residencial Park Pedregal, ubicado en la alcaldía Álvaro Obregón de la CDMX.

Según las primeras versiones, Marianne Gonzaga Rodríguez viajó desde Cancún a la Ciudad de México para reencontrarse con José Said Becerril.

Al llegar al lugar, lo encontró con su nueva pareja de nombre Valentina Gilaber, lo que desató una discusión que culminó en el ataque con un cuchillo en el cuello.

La Fiscalía de la CDMX ha iniciado las investigaciones del caso para determinar todos los detalles y las responsabilidades correspondientes.

Si bien se desconoce bajo qué delito será juzgada la ex novia de José Said Becerril, este podría ser tentativa de feminicidio.