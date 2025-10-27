La creadora de contenido, Marianne Gonzaga de 17 años de edad, recuperó la custodia de su hija luego de que José Said Becerril le impidiera verla desde que apuñaló a Valentina Gilabert.

José Said Becerril nunca realizó el proceso legal para quedarse con la custodia de Emma, la hija que tuvo con la adolescente Marianne Gonzaga.

Marianne Gonzaga recupera la custodia de su hija

A tres meses de que Marianne Gonzaga saliera de internamiento preventivo y cinco meses de estar recluida por atacar a Valentina Gilabert, obtuvo la custodia de su hija Emma.

A través de redes sociales, Marianne Gonzaga celebró que al fin podía tener nuevamente a su hija, pues aseguraba que José Said Becerril, el padre de su hija, le impedía verla.

Sin embargo, esto no fue un acto aislado, pues la creadora de contenido obtuvo la custodia de su hija por lo que autoridades exhortaron a José Said Becerril a entregarla de forma inmediata.

Según un papel mostrado por la abogada Marcela Torres, autoridades en la CDMX incluso señalaron uso de fuerza si la menor de edad era retenida por su padre.

José Said Becerril, ex novio de Marianne Gonzaga Rodríguez (Especial)

Por otra parte, señaló que debido a que Marianne Gonzaga aún es menor de edad, su madre Cynthia fue quien firmó el papel de entrega y de solicitud de custodia.

Ante la inesperada noticia, según Marianne Gonzaga, fue a comprarle algunas cosas a su hija como ropa, carreola, entre otras, asegurando ya no iba a pedir nada a José Said Becerril.

Cabe destacar que la custodia se le dio a la madre tomando en cuenta el interés superior de la menor, señalando que Marianne Gonzaga no puede ser juzgada por un juez “por lo que hizo, sino por cómo trata a su hija”.

Padre de la hija de Marianne Gonzaga nunca pidió la custodia

Marianne Gonzaga recuperó la custodia de su hija porque José Said Becerril nunca pidió quedarse con la responsabilidad de la menor, es decir, solo la sustrajo y le impedía verla.

Aunque el padre de la hija de Marianne Gonzaga no tiene la custodia, sí debe hacerse responsable de la manutención que le corresponde.

José Said Becerril aún puede pedir la custodia y debe estar atenido a los señalamientos de un juez para la convivencia con Emma.