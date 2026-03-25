La Fiscalía de Nuevo León, en conjunto con autoridades de la Ciudad de México (CDMX), activó la Alerta Amber para la localización de Emma, hija de la influencer Marianne Gonzaga.

De acuerdo con la ficha de búsqueda, la menor fue vista por última vez el pasado 20 de febrero de 2026 en la colonia Centro de la alcaldía Cuauhtémoc y no se conoce su paradero oficial.

Esta no sería la primera vez que activan la Alerta Amber para la búsqueda de la menor, pues Marianne Gonzaga enfrenta un conflicto legal con su expareja, José Said Becerril, quien busca obtener la custodia.

Buscan a la hija de Marianne Gonzaga: activan Alerta Amber en México (Redes sociales)

Activan Alerta Amber en México para búsqueda de hija de Marianne Gonzaga

Autoridades de Nuevo León activaron la Alerta Amber en México para la búsqueda de la hija de Marianne Gonzaga al considerar que la integridad de la menor, de un año de edad, está en riesgo.

Pese a lo anterior, Marianne Gonzaga sigue subiendo contenido en redes sociales con su hija y aclaró en sus cuentas que Emma “está bien, feliz y cuidada”, lo que desató confusión.

Desde finales de 2025, Marianne Gonzaga reveló que la familia de su expareja busca quitarle la custodia de su hija e iniciaron un juicio en su contra, a cuya audiencia no se presentó.

Tras la ausencia de Marianne Gonzaga, se activó la Alerta Amber en México y, en días recientes, se volvió a emitir un boletín, al considerar que la menor corre peligro con su madre.

Marianne Gonzaga destacó en redes que “en México hay muchísimos niños que realmente están desaparecidos y necesitan difusión urgente”, por lo que deberían ser prioridad y no su hija.