Luego de que José Said Becerril, la expareja de Marianne Gonzaga, aseguró haber obtenido la custodia de la hija que tienen en común, ella sostiene que “no existe sustracción”.

Por otra parte, una abogada aseguró que si bien José Said Becerril podía tener actualmente la custodia de su hija, esta no es definitiva.

Marianne Gonzaga niega retención de su hija, tras acusaciones de su expareja

La creadora de contenido, Marianne Gonzaga, ya había compartido en TikTok que José Said Becerril, su expareja, quería quitarle a su hija Emma nuevamente y él lo confirmó con actos legales.

Luego de que Marianne Gonzaga apuñaló a Valentina Gilabert, su expareja se quedó al cuidado de su hija Emma, pero tras quedar ella en libertad obtuvo la custodia de la menor.

Sin embargo, ahora José Said Becerril volvió a actuar legalmente y junto con su abogado aseguró que una jueza le dio la custodia provisional de su hija Emma.

Ante ello, Marianne Gonzaga compartió un comunicado en redes sociales donde negó estar haciendo “sustracción” de su hija menor de edad.

La creadora de contenido aseguró no haber recibido una notificación personal donde se le pida entregar a Emma a su padre bajo el argumento de una custodia provisional.

“Si un juez ordenó algo respecto a la entrega de mi bebé, esa orden debe ser notificada personalmente para que tenga efectos. Si no me han localizado y no me han entregado la notificación, entonces jurídicamente NO he sido notificada”. Comunicado de Marianne Gonzaga.

Asimismo, argumentó que para cumplir con el término de “sustracción de menores” deben existir varios puntos, los cuales, apunta no tiene.

Comunicado de Marianne Gonzaga sobre las acusaciones que José Said Becerril hizo. (@marianne_rc)

Por otra parte, la abogada Marcela Torres aseguró que aunque José Said Becerril tenga una orden judicial por la custodia esta es provisional, así como la que Marianne Gonzaga tiene, pues aún no se celebra un juicio.

Marianne Gonzaga rechaza la demanda de José Said Becerril

Marianne Gonzaga negó estar sustrayendo a su hija Emma ante la demanda que su expareja presentó, pero también enfrentó los dichos que dio para obtener la custodia.

Leyendo frente a sus seguidores de TikTok la demanda que José Said Becerril puso para obtener la custodia, Marianne Gonzaga negó algunos puntos mostrando capturas de pantalla donde argumenta que él nunca que hizo cargo de su hija.