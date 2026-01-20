El caso de Marianne Gonzaga se complica tras su inasistencia a una audiencia, por lo que se activó la Alerta Amber para localizar a la menor Emma.

José Said, padre de la niña, no solo ha mostrado su preocupación por el bienestar de la bebé, sino que además reveló que ha recibido amenazas por parte de la actual pareja de Marianne Gonzaga.

A casi dos años de que atacó a Valentina Gilabert, Marianne Gonzaga vuelve a ser requerida por las autoridades, pero en esta ocasión por la disputa que mantiene con José Said por la custodia de su hija.

Y es que Marianne Gonzaga no entregó a su hija Emma, tal como lo ordenó un juez desde el pasado 5 de diciembre.

Es por ello que se ha activado la Alerta Amber para localizar a la menor.

“La alerta Amber prosigue, oficios al Instituto Nacional de Migración, aeropuertos, etcétera. Es una perfecta demostración que revela que ella no puede controlar sus impulsos y eso genera peligro para la menor” Juan Manuel Becerril, papá de José Said

En entrevista para Ventaneando, Juan Manuel Becerril, papá de José Said y quien también es abogado del caso, dijo que la influencer no acudió a presentar a Emma a la audiencia establecida.

Por lo que se activaron las sanciones previamente advertidas por el juez, así como una búsqueda y entrega forzosa de la menor.

“Desafortunadamente no se pudo celebrar la audiencia dada la incomparecencia, que no acudió la señora Marianne Gonzaga a presentar a la menor Emma, y entonces, pues bueno, se le hizo efectivos los apercibimientos o las sanciones que ya había establecido el juez en la búsqueda, localización y entrega forzosa a través de las corporaciones policiacas” Juan Manuel Becerril, papá de José Said

Juan Manuel Becerril mencionó que Marianne Gonzaga ya tiene un problema de índole penal, ya que tuvo que entregar a la menor el pasado 16 de enero de 2025 y eso no sucedió.

Las autoridades determinarán si el incumplimiento de la orden judicial podría derivar en consecuencias más graves, ya que el caso habría pasado del ámbito familiar al penal.

“Bueno, ahorita ya tiene un problema penal, de índole penal, porque la orden le iba a entregar para el 16 de enero. Quien tiene el problema inicialmente es la mamá de Marianne, o sea, la abuela materna de la señora Cynthia. ¿Por qué? Porque es quien ostentaba la guardia y custodia de la menor, de Emma. Pero ahora quien ha colaborado es Marianne porque físicamente vive con ella, Emma, y entonces ella colabora con otro tipo penal, otro delito, que sería la sustracción de menores” Juan Manuel Becerril, papá de José Said

José Said denuncia amenazas por parte de la nueva pareja de Marianne Gonzaga

Juan Manuel Becerril reiteró que no buscan quitarle a Emma a su madre, solo que ella tenga las facultades necesarias para poder hacerse cargo de la pequeña y cuidarla de la mejor manera.

“Nosotros no queremos quitarle a Emma su mamá. Todo lo que deseamos es que tenga la capacitación, las habilidades y herramientas necesarias para poder controlar el temperamento y no sea Marianne un peligro para Emma” Juan Manuel Becerril, papá de José Said

Asimmismo, José Said declaró que ha recibido amenazas por parte de la nueva pareja de Marianne Gonzaga.

“Su pareja me amenazó de muerte, entonces no sé si le pueda llegar a hacer algo a la bebé con tal de dañarme a mí. Eso hace como 4 meses, cuando empezó a perder el juicio legalmente” José Said

José Said se mostró preocupado por la seguridad de la menor, y es que teme que estas tensiones puedan derivar en un acto de represalia que ponga en riesgo a Emma.

Cabe recordar que las diferencias entre Marianne Gonzaga y José Said se originaron tras la ruptura de su relación sentimental.