La creadora de contenido Marianne Gonzaga publicó que abandona México, esto en medio de una demanda legal en su contra.

Actualmente y tras haber apuñalado a la novia de su expareja, Marianne Gonzaga sigue en diversos procesos, entre ellos la disputa por la custodia legal de su hija.

Marianne Gonzaga abandona el país en medio de una nueva demanda en su contra

Fue en sus historias de Instagram donde Marianne Gonzaga compartió una foto de lo que se presume es una cabina de avión, aunque Ricardo Ponce estaría a punto de embargarla.

Y es que el también creador de contenido refirió que emprendió una demanda por difamación en contra de Marianne Gonzaga, ya que habría presumido una casa que no es suya.

Marianne Gonzaga deja México con demanda en su contra (Captura de pantalla)

Esta controversia tuvo lugar previo a las diversas puñaladas que infligió contra Valentina Gilabert en febrero de este 2025, con un supuesto House Tour de una casa que sería propiedad de Ricardo Ponce.

En sus historias también de Instagram, Ricardo Ponce destacó que el juicio contra Marianne Gonzaga va muy avanzado y por fin la joven pagaría las consecuencias, así como otros difamadores.

¿Marianne Gonzaga puede salir del país? No regresará a prisión por abandonar México

Referente a su viaje, Marianne Gonzaga no especifica a dónde va; sin embargo, se observaría un mapa con algunas ciudades de Estados Unidos.

Acorde con la libertad condicional de Marianne Gonzaga firmada en julio, la joven puede salir de la Ciudad de México con permiso de las autoridades.

La historia no muestra la fecha del vuelo; sin embargo, la llegada estaba programada para las 14:25 a algunos posibles destinos de Estados Unidos como:

Toronto

Canadá

Chicago

Marianne Gonzaga no ha brindado más información, sólo añadió en su historia de Instagram —que compartió alrededor de las 20:00 horas— dos emojis de secreto.