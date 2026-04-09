Diputada de Morena propone que se elimine el pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR) para los trabajadores en México que ganan hasta 20 mil pesos mensuales.

La propuesta de reforma fue presentada por la diputada Marybel Villegas Canché, quien aseguró que “nadie debe pagar impuestos sobre lo indispensable”.

Morena propone reforma a la ley del ISR para “proteger el mínimo vital” de los trabajadores

La diputada federal de Morena presentó una propuesta de reforma a la Ley del ISR, para eliminar el pago de este impuesto a los trabajadores que ganen hasta 20 mil pesos al mes.

De acuerdo con la diputada originaria de Quintana Roo, es una “reforma histórica para proteger el mínimo vital” de los trabajadores mexicanos.

“En México hay quienes pagan impuestos a pesar de que ganan lo necesario para vivir dignamente, esto se tiene que acabar” Marybel Villegas Canché, diputada de Morena

La propuesta busca reformar el artículo 90 de la Ley del ISR, donde se establezca un límite claro al cobro de este impuesto a los ingresos de los trabajadores destinados a su subsistencia.

Actualmente esta ley establece que las personas obligadas a pagar el ISR son:

personas físicas residentes en México que obtengan ingresos en efectivo, bienes, crédito, servicios o “de cualquier otro tipo

personas físicas residentes en el extranjero que realicen actividades empresariales o presten servicios personales independientes en México, a través de un establecimiento permanente

Reforma al ISR es un derecho que se debe defender, asegura diputada de Morena

Por otra parte, la diputada, quien dirigió su mensaje a las y los trabajadores de Quintana Roo, señaló que esta reforma para eliminar el pago del ISR “no es un privilegio, es un derecho y vamos a defenderlo”.

Marybel Villegas Canché aseguró que se trata de proteger el “mínimo vital”, es decir, aquellos ingresos necesarios para solventar los gastos indispensables como:

alimentación

vivienda

salud

educación

Esta propuesta, señaló la diputada de Morena, es para aquellos que “trabajan todos los días con esfuerzo y dedicación pero sus ingresos apenas si les alcanza para lo básico”.