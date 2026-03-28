Beatriz Mojica, senadora de Morena por Guerrero, busca reducir el impacto fiscal a los destilados mexicanos con una iniciativa para un nuevo modelo de recaudación a las bebidas alcohólicas.

La senadora señaló que la creación de mezcal es una de las principales actividades en el estado de Guerrero, pero los artesanos no perciben muchas ganancias debido al pago de impuestos.

Beatriz Mojica lanza iniciativa en Senado para reducir impacto fiscal en destilados mexicanos

En entrevista con Ricky Moreno, Beatriz Mojica comentó que ha impulsado una iniciativa en el Senado para reducir el impacto fiscal en destilados mexicanos, en especial en el mezcal.

Beatriz Mojica Morga, primera senadora afromexicana en el Congreso. (@Beatriz_Mojica/X(antes Twitter) )

La senadora de Morena detalló que, a diferencia de lo que paga una cerveza, el impuesto por un caballito de mezcal es mucho más elevado, y es que el pago se estima por el costo de producción.

Dado que muchos de los destilados mexicanos son artesanales, suelen tener un mayor costo de producción y pagan más impuestos que una cerveza importada de cualquier parte del mundo.

Por lo anterior, la iniciativa busca que los impuestos a bebidas alcohólicas se calculen por el nivel de alcohol que contienen; de esta manera, se recaudaría de manera más justa.

Cabe mencionar que la iniciativa propuesta por Beatriz Mojica inició su proceso desde el año pasado en el Senado, donde fue aceptada y sigue su camino legislativo en la Cámara de Diputados.