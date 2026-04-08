Durante la sesión ordinaria del martes 7 de abril, el pleno del Senado de la República avaló la nueva Ley de Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar.

De acuerdo con lo asentado en el tablero final de votaciones, el dictamen recibió un total de 84 votos en favor por solo 28 votos en contra.

Pero, ¿de qué se trata la nueva ley de inversión en infraestructura aprobada por el Senado? Te contamos las claves y el alcance de la legislación.

Pleno del Senado (Mario Jasso)

Claves de la ley de inversión en infraestructura

Con el objetivo de dar apertura a la participación en proyectos infraestructura estratégica del gobierno federal, el Senado aprobó en lo general y lo particular la nueva ley de inversión en infraestructura.

El dictamen establece que los proyectos en cuestión son los vinculados a los sectores de energía, trenes, carreteras, puertos, salud y agua, que se tratarán a partir de estos puntos clave:

Permite la participación público‑privada en proyectos estratégicos

Da paso a la creación de los los Vehículos de Propósito Específico (VPE)

Se habilita la posibilidad de iniciar proyectos aunque el Estado no disponga de recursos inmediatos

Modifica la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria

Creación de un Consejo de Planeación Estratégica en Infraestructura

Alcances de la ley de inversión en infraestructura

A lo largo del debate que se desarrolló en torno al dictamen de la ley de inversión en infraestructura, senadores defendieron el proyecto al señalar los alcances que implica:

Nuevos mecanismos de coordinación como los VPE que facilitarán la asociación entre distintos actores y crea estructuras jurídicas adaptadas a cada proyecto

Planeación estratégica centralizad con el Consejo de Planeación Estratégica en Infraestructura que establecerá criterios técnicos y recomendaciones para dar coherencia a las inversiones

Cobertura sectorial amplia, pues se incluyen proyectos en agua, energía, transporte, conectividad e infraestructura social, es decir que la la ley no se limita a obras físicas, sino también a servicios básicos y sociales

Impacto en el desarrollo regional que se enfoca en infraestructura estratégica, pues la ley puede incidir en la reducción de brechas regionales, al llevar inversión a zonas con rezago en servicios