En un encuentro liderado por el diputado del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Julio Scherer Pareyón, se definió una ruta para fortalecer la seguridad digital de niños y adolescentes en México.

Esta reunión contó con la participaron representantes de:

Organismos internacionales

Sociedad civil

Universidades

Expertos en ciberseguridad

Empresas tecnológicas como Meta.

El tema principal fue la importancia de la protección la niñez y adolescencia en entornos digitales; un desafío urgente que requiere la participación coordinada de todos los sectores.

Cada uno de los participantes coincide con la necesidad de impulsar una agenda integral que combine regulación, educación digital y herramientas tecnológicas efectivas.

PVEM propone reforzar seguridad digital de niños y adolescentes en México (Especial)

Diputado del PVEM promueve modelo de protección digital

Basándose en un ejemplo donde un padre le entrega su teléfono a un adolescente, quien termina accediendo a cualquier contenido de Internet, sin supervisión y con posibilidad de descargar cualquier aplicación, Julio Scherer, plantea un nuevo modelo de protección digital.

Éste se fundamente en la corresponsabilidad entre el Estado, la sociedad, la academia y las plataformas tecnológicas.

Sus principales ejes incluyen:

Seguridad desde el origen : Implementar el enfoque de “safety by design” (seguridad desde el diseño), asegurando la prevención proactiva: desde su creación.

: Implementar el enfoque de “safety by design” (seguridad desde el diseño), asegurando la prevención proactiva: desde su creación. Regulación de aplicaciones: Se impulsa una legislación para que los creadores de apps utilicen la información de edad y requieran aprobación parental obligatoria.

Se impulsa una legislación para que los creadores de apps utilicen la información de edad y requieran aprobación parental obligatoria. Mecanismos de verificación : Fortalecer herramientas de verificación de edad y los controles parentales para prevenir riesgos.

: Fortalecer herramientas de verificación de edad y los controles parentales para prevenir riesgos. Protección de datos y publicidad: Regular la publicidad dirigida a menores y la monetización de su participación en plataformas digitales.

Verificación de edad sigue siendo un desafío técnico

Lorena Villavicencio Ayala, exdiputada y titular de Sipinna en México, indicó que la protección no se garantiza con limitar contenido ya que debe abarcarse todo el ecosistema digital, desde los datos personales hasta el diseño estructural de las plataformas.

María Cristina Capelo, representante de Meta, por su parte, reconoció que aunque se han desarrollado herramientas de supervisión, la verificación de edad sigue siendo un desafío técnico para toda la industria debido a que personas siguen mintiendo, por lo que se requiere de estándares consistentes y eficaces en todo el sector.

Satisfecho con este ejercicio, Julio Scherer, de 60 años de edad, reiteró su compromiso por construir soluciones responsables e innovadoras frente a los retos del entorno digital, alineadas con estándares internacionales para proteger el presente y futuro de los niños y adolescentes en México.